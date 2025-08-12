طرح فروش نقدی و نقدی - اعتباری دیگنیتی پرایم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این مرحله، چهارمین دوره واریز وجه برای این محصول است و ثبتنام از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. فروش از طریق عاملیت ها انجام میشود و تحویل خودرو در هفته پایانی شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود.
در بخش فروش نقدی، قیمت قطعی دیگنیتی پرایم ۲۰ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال تعیین شده است. برای این طرح، جریمه دیرکرد ماهانه ۲.۵ درصد و سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد در نظر گرفته شده است. مشتریان میتوانند رنگ بدنه و تریم داخلی را هنگام واریز وجه و بر اساس اولویت انتخاب کنند.
در روش نقدی-اعتباری، پیشپرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۳۰۳ ریال بوده و مابقی مبلغ از طریق تسهیلات ۱۲ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد دریافت میشود. بازپرداخت این تسهیلات در قالب چهار فقره چک سهماهه به مبالغ یکسان ۱ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۵۷ ریال خواهد بود. کلیه خودروها در این طرح دارای بیمه بدنه یکساله بوده و سند تا پایان تسویه کامل در رهن شرکت باقی میماند.
خودروی دیگنیتی پرایم عرضهشده در این طرح مجهز به موتور ۱۵۰۰ سیسی توربوشارژ با قدرت ۱۴۸ اسب بخار، گیربکس اتوماتیک CVT تیپترونیک، ترمزهای ABS با EBD و BA، رینگ ۱۸ اینچی، دوربین ۳۶۰ درجه، سیستم ورود بدون کلید، سانروف پانوراما، صندلیهای برقی جلو با گرمکن، چراغهای Full LED و کروز کنترل است. این خودرو با گارانتی ۳ سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر و سرویس ادواری رایگان یکساله یا ۲۰ هزار کیلومتر عرضه میشود.
برای مشاهده بخشنامه اینجا را ببینید.
