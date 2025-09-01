آیا واقعاً کروز به سایپا قطعه نداده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کروز، یک نماینده مجلس: «شرکت کروز قطعه‌های سایپا را نداده است تا آمار تولید سایپا پایین بیاید»

چند نکته بسیار واضح درمورد این اتهام بدون سند و مدرک، قابل طرح است:

۱. سایپا یکی از مشتریان دریافت قطعات خودرو از شرکت کروز طی سال‌های متمادی بوده است و تنها از اول سال تاکنون بیش از ۴میلیون و هشتصد هزار قطعه خودرو متناسب، با درخواست این شرکت تولید و تحویل شده است.

۲. شرکت سایپا علی‌رغم دریافت مستمر قطعات مورد درخواست، تاکنون به شرکت کروز، چند همت بدهکار شده است؛ ولی این بدهی هیچ‌گاه باعث توقف و تأخیر در تحویل قطعات نشده است.

۳. هدف مشترک همکاری پیوسته این دو شرکت خصوصی و دولتی و تلاش شبانه‌روزی ۱۴ هزار پرسنل شاغل در مجموعه صنعتی کروز، استمرار تولید خودرو در شرایط سخت جاری اقتصادی کشور است.

۴. علی‌رغم بدهی سنگین شرکت سایپا، تداوم تولید و تحویل قطعه به این شرکت در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت کروز برای تأمین اعتبار خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های مربوط به تولید قطعات برای شرکت سایپا، از درآمد فروش قطعات به سایر شرکت‌ها استفاده می‌کند.

۵. باید پرسید که اظهارات خلاف واقع و بدون سند و مدرک آن نماینده محترم مجلس، چه نتیجه‌ای جز مخدوش کردن تلاش شبانه‌روزی هزاران شاغل این صنعت و ایجاد خلل، شک و تردید در همکاری میان دو شرکت کروز و سایپا که در سخت‌ترین شرایط، روند تولید خودرو را زنده نگه داشته‌اند، دارد؟

۶. انتظار می‌رود استفاده از تریبون نمایندگی مجلس برای دفاع از حقوق مردم باشد، نه جریان‌سازی سیاسی یا اظهارات مخدوش و بدون سند و مدرک؛ زیرا بیان یک مطلب ممکن است به واسطه قانون ناشی از مصونیت نظارت بر رفتار نمایندگان هزینه‌ای برای نماینده مجلس نداشته باشد؛ اما قطعاً تضعیف جریان تولید در کشور که هدف اصلی دشمنان ایران است را هدف قرار می‌دهد.

۷. فراموش نکنیم در شرایط وجود مشکلاتی نظیر ناترازی منابع انرژی، محدودیت‌های ارزی، تحمیل تحریم و استمرار آن و سایر مسائل، ما در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته‌ایم و همکاران ما، سربازان خط مقدم مقابله با دشمنان در سنگر تولید هستند. از پشت به آن‌ها خنجر نزنیم.