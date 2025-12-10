  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

اهواز – رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: تحول در قوه قضاییه بر مدار برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات است و حرکت به‌ سمت عدالت هوشمند و رسیدگی تمام‌الکترونیک یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز چهارشنبه در همایش کارشناسان فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های استان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از فناوری در ارائه خدمات قضائی اظهار کرد: تحقق عدالت پایدار بدون هوشمندسازی و مکانیزه‌سازی فرآیندها ممکن نیست.

وی در این مراسم که با حضور زنگنه، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان و جمعی از مدیران واحدهای فناوری و کارشناسان سامانه‌های الکترونیکی برگزار شد، افزود: طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، حرکت به سمت رسیدگی تمام‌الکترونیک و حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، ضرورتی انکارناپذیر برای تسریع در رسیدگی و افزایش شفافیت در دادرسی‌ها است.

دهقانی خاطرنشان کرد: استفاده از استعلامات آنلاین، انتخاب برخط کارشناسان و اتصال سامانه‌های ملی و استانی گام‌های مؤثری در کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از اطاله دادرسی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به نقش مهم کارشناسان فناوری اطلاعات در تحقق عدالت هوشمند گفت: تجزیه و تحلیل داده‌ها، آموزش مستمر کارکنان، تقویت زیرساخت‌های فنی و رفع نواقص سامانه‌ها از جمله پیش‌شرط‌های تحول دیجیتال در نظام قضائی است.

وی تاکید کرد: مکانیزه‌سازی خدمات علاوه بر افزایش دقت در روند رسیدگی، موجب کاهش هزینه‌های مردم و دولت نیز می‌شود. بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه هفتم توسعه نیز با اجرای طرح‌های فناوری‌محور در دستگاه قضا محقق خواهد شد.

در ادامه این نشست، کارشناسان فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مکانیزه‌کردن فرآیندهای ثبت، ابلاغ و استعلامات قضائی ارائه کردند و پیشنهادهایی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های استانی و ملی مطرح شد.

