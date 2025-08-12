به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۹۱۹ هزار و هفت درخواست کارت هوشمند ملی تا پایان خرداد امسال اخذ شده که بالغ بر ۸۲۸ هزار و ۹۲۰ مورد از کارت‌ها صادر شده است.

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر بیان کرد: از تعداد کارت‌های صادر شده ۸۲۱ هزار و ۴۶۸ فقره تحویل شده است و اکنون هفت هزار و ۴۵۲ کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان و ادارات استان آماده تحویل است.

وی با اشاره به محدودیت زمان نگهداری کارت‌ها در ادارات ثبت‌احوال و دفاتر پیشخوان، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کارت‌های هوشمند ملی از ابتدای مردادماه به مدت ۲ ماه در شهرستان محل صدور و پس از آن به مدت یک ماه در مرکز استان نگهداری می‌شوند. در صورتی که تا پایان مهرماه شهروندان برای دریافت کارت خود مراجعه نکنند، کارت‌ها به تهران برگشت داده خواهد شد.

عمرانی، تأکید کرد: در صورت بازگشت کارت به تهران، افراد ناچارند برای دریافت مجدد کارت، هزینه‌ای بپردازند و مراحل اداری طولانی‌تری را طی کنند. علاوه بر این، به دلیل حذف سریال رسیدهایی که در دست افراد است از سامانه‌های اداری و اجرایی، عدم دریافت کارت هوشمند ملی می‌تواند مشکلاتی را برای بهره‌مندی از خدمات دولتی برای افراد به وجود آورد.

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، با بیان اینکه به محض صدور کارت هوشمند ملی یک پیامک به شماره تلفن همراه متقاضی، ارسال می‌شود، گفت: برای تمامی افرادی که کارت آن‌ها آماده است، چند نوبت پیامک ارسال شده، اما متأسفانه به دلیل خاموش بودن یا در دسترس نبودن شماره تماس، بسیاری هنوز برای دریافت کارت‌های خود مراجعه نکرده‌اند.

عمرانی با درخواست از افرادی که کارت ملی آنها صادر شده هر چه سریع‌تر برای دریافت مراجعه کنند، یادآور شد: عدم دریافت به موقع کارت‌های هوشمند ملی می‌تواند منجر به بازگشت این کارت‌ها به تهران و ایجاد هزینه و مراحل اداری مجدد برای هم‌استانی‌ها شود؛ هرچه سریع‌تر به دفاتر یادشده مراجعه و کارت خود را دریافت کنید.

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، به متقاضیانی که هنوز کارت هوشمندشان صادر نشده، گفت: یک رسید کاغذی در زمان ثبت درخواست به افراد داده شده که در حکم کارت هوشمند ملی بوده و تا زمان صادر شدن کارت فرد می‌تواند از آن، برای استفاده از کلیه خدمات اداری، بانکی، آموزشی و … استفاده کند. چنانچه رسید دریافتی مفقود شده باشد افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان، رسید مجدد دریافت کنند.