مدیرکل ثبت احوال بوشهر: ۸۲۸ هزار کارت ملی برای متقاضیان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عمرانی با اعلام اینکه طی روزهای اخیر پیامکی برای افرادی که کارت هوشمند ملی آنان صادر شده و برای دریافت مراجعه نکرده اند از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارسال شده است، گفت: طبق اعلام سازمان ثبت احوال، این آخرین دعوت از متقاضیان برای دریافت خواهد بود و پس از آن کارت های صادره به تهران عودت می شود.

وی، تعداد کارتهای آماده تحویل در دفاترپیشخوان و ادارات ثبت احوال استان را پنج هزارو ۱۸۳ فقره عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور که از ابتدای مرداد ماه طی چند مرحله اطلاع رسانی شد، افرادی که کارت هوشمند آنان صادر شده، در صورتی که تا پایان مهرماه برای دریافت کارت خود مراجعه نکنند، کارت‌ها به تهران برگشت داده خواهد شد.

وی با تأکید بر این موضوع که در صورت برگشت خوردن کارت‌ها، افراد ناچارند برای دریافت مجدد کارت، هزینه‌ای بپردازند و مراحل اداری طولانی‌تری را طی کنند، تصریح کرد: علاوه بر این مشکلات، سریال رسیدهایی که در دست افراد است از سامانه های اداری و اجرایی کشور حذف شده و امکان دریافت خدمات الکترونیک را از هیچ دستگاهی نخواهند داشت.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، با بیان اینکه به محض صدور کارت هوشمند ملی یک پیامک به شماره تلفن همراه متقاضی، ارسال می‌شود، گفت: چنانچه افراد به هر دلیلی پیامک را دریافت نکرده اند و از وضعیت درخواست خود بی اطلاع هستند، می توانند از طریق کد دستوری یا از طریق سامانه وضعیت درخواست خود را مشاهده کنند.

عمرانی، در خصوص کارت هایی که هنوز صادر نشده اند نیز توضیح داد و گفت: یک رسید کاغذی در زمان ثبت درخواست به افراد داده شده که در حکم کارت ملی هوشمند بوده و تا زمان صادر شدن کارت، فرد می تواند از آن، برای استفاده از کلیه خدمات اداری، بانکی، آموزشی و ... استفاده کند. چنانچه رسید دریافتی مفقود شده باشد افراد می توانند با مراجعه به دفاترپیشخوان، رسید مجدد دریافت کنند.

گفتنی است، از ابتدای طرح کارت هوشمند ملی تا پایان شهریور امسال ۹۲۵ هزار و ۴۶۸ درخواست کارت ملی هوشمند اخذ شده که تعداد ۸۲۸ هزار و ۹۸۳ فقره کارت برای متقاضیان صادر و ۱۰.۴ درصد از درخواستها در صف صدور کارت هستند.