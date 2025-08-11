به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق ظهر روز دوشنبه بیستم مرداد با حضور در شورای مدیران شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاشهای کارکنان این شرکت، اظهار کرد: همدلی و وفاق شکلگرفته در راهآهن، زمینهساز ارتقا و بازگشت این مجموعه به جایگاه واقعی خود شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت جایگاه این شرکت در حملونقل کشور، گفت: بهمنظور قدردانی از خدمات ارزشمند و نقش راهبردی راهآهن، امروز در این مجموعه حاضر شدم.
وی افزود: این چندمین بار است که در شرکت اصیل، فنی، تخصصی و مردمی راهآهن حضور پیدا کردهام. ترکیب این واژگان، گویای اهمیت و کارآمدی این شرکت در نظام حملونقل کشور است.
صادق تصریح کرد: ایستگاههای راهآهن تنها محل جابهجایی مسافر نیستند، بلکه به مکانهایی رویدادمحور و اجتماعی تبدیل شدهاند که مردم از آن استقبال میکنند.
وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از ارتقای کیفیت خدمات در حوزه ریلی، گفت: نوع خدماترسانی در راهآهن قابل توجه است و همواره حفظ شأن و کرامت مردم در راهآهن مورد توجه قرار گرفته و این موضوع، یکی از نقاط قوت مجموعه است.
وی با قدردانی از همکاری نیروهای پلیس، بسیج، حراست و دیگر نهادهای مرتبط در راهآهن، اظهار کرد: اقدامات مشترک و هماهنگیهای صورتگرفته سبب ارتقای امنیت و کیفیت خدمات در سفرهای ریلی شده است.
صادق با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه حملونقل گفت: جنگ ۱۲ روزهای را پشت سر گذاشتیم که سبب شد نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم و در نتیجه آن شاهد بودیم که راهآهن به جایگاه اصلی خود بازگشت.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در آن ایام راهآهن میزان حمل بار و مسافر را افزایش داد و ظرفیت ریلی را به شکلی مؤثرتر به کار گرفت.
وی ادامه داد: شرکت راهآهن امروز به محل توافق و وفاق تبدیل شده است. به طوری که همدلی شکلگرفته در میان مدیران، کارکنان و بخشهای مختلف، نیروی محرکهای برای ارتقا و توسعه شده و این همافزایی ناشی از تلاشهای مدیران ستادی و میدانی راهآهن است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی، تصریح کرد: شرکت راهآهن وارد مرحلهای شده است که بهصورت جدی از بخش خصوصی حمایت میکند و این موضوع باید ادامه یابد.
وی افزود: با وجود اینکه هنوز تا چشمانداز نهایی فاصله داریم، اما مردم بهوضوح پیشرفتها را میبینند و بازخوردهای مثبتی به ما میدهند. با این حال، ناترازیها و عقبماندگیهای گذشته بهسرعت قابل جبران نیست.
صادق با اشاره به بهبود کیفیت خدمات شرکت راه آهن برای سفرهای اربعین نسبت به سال گذشته، گفت: امسال سرعت حرکت ریلباسها به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رسیده و ظرفیت قطارها و خدمات ایستگاهی نیز ارتقا یافته است؛ این موضوع از نگاه مردم پنهان نمانده و مورد ستایش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: توسعه خدمات ریلی امسال، سبب استقبال بیشتر مردمی شد که در گذشته مسیر مورد نظر را توسط خودرو شخصی و سفر جادهای میپیمودند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به تأکید رئیسجمهور در خصوص توسعه قطارهای حومهای اشاره کرد و گفت: توسعه اتصال ایستگاههای راهآهن به مترو در شهرهای اقماری، و حومهای از اولویتهای ما در راستای تمرکززدایی از کلانشهرهاست.
