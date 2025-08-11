  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

مأموریت وزیر راه به مدیرعامل شرکت راه‌آهن برای توسعه قطارهای حومه‌ای

مأموریت وزیر راه به مدیرعامل شرکت راه‌آهن برای توسعه قطارهای حومه‌ای

وزیر راه و شهرسازی پیرو تأکید رئیس جمهور، به مدیرعامل شرکت راه‌آهن مأموریت داد که با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به توسعه قطارهای حومه‌ای اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق ظهر روز دوشنبه بیستم مرداد با حضور در شورای مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این شرکت، اظهار کرد: همدلی و وفاق شکل‌گرفته در راه‌آهن، زمینه‌ساز ارتقا و بازگشت این مجموعه به جایگاه واقعی خود شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت جایگاه این شرکت در حمل‌ونقل کشور، گفت: به‌منظور قدردانی از خدمات ارزشمند و نقش راهبردی راه‌آهن، امروز در این مجموعه حاضر شدم.

وی افزود: این چندمین بار است که در شرکت اصیل، فنی، تخصصی و مردمی راه‌آهن حضور پیدا کرده‌ام. ترکیب این واژگان، گویای اهمیت و کارآمدی این شرکت در نظام حمل‌ونقل کشور است.

صادق تصریح کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن تنها محل جابه‌جایی مسافر نیستند، بلکه به مکان‌هایی رویدادمحور و اجتماعی تبدیل شده‌اند که مردم از آن استقبال می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از ارتقای کیفیت خدمات در حوزه ریلی، گفت: نوع خدمات‌رسانی در راه‌آهن قابل توجه است و همواره حفظ شأن و کرامت مردم در راه‌آهن مورد توجه قرار گرفته و این موضوع، یکی از نقاط قوت مجموعه است.

وی با قدردانی از همکاری نیروهای پلیس، بسیج، حراست و دیگر نهادهای مرتبط در راه‌آهن، اظهار کرد: اقدامات مشترک و هماهنگی‌های صورت‌گرفته سبب ارتقای امنیت و کیفیت خدمات در سفرهای ریلی شده است.

صادق با اشاره به اتفاقات اخیر در حوزه حمل‌ونقل گفت: جنگ ۱۲ روزه‌ای را پشت سر گذاشتیم که سبب شد نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم و در نتیجه آن شاهد بودیم که راه‌آهن به جایگاه اصلی خود بازگشت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در آن ایام راه‌آهن میزان حمل بار و مسافر را افزایش داد و ظرفیت ریلی را به شکلی مؤثرتر به کار گرفت.

وی ادامه داد: شرکت راه‌آهن امروز به محل توافق و وفاق تبدیل شده است. به طوری که همدلی شکل‌گرفته در میان مدیران، کارکنان و بخش‌های مختلف، نیروی محرکه‌ای برای ارتقا و توسعه شده و این هم‌افزایی ناشی از تلاش‌های مدیران ستادی و میدانی راه‌آهن است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی، تصریح کرد: شرکت راه‌آهن وارد مرحله‌ای شده است که به‌صورت جدی از بخش خصوصی حمایت می‌کند و این موضوع باید ادامه یابد.

وی افزود: با وجود اینکه هنوز تا چشم‌انداز نهایی فاصله داریم، اما مردم به‌وضوح پیشرفت‌ها را می‌بینند و بازخوردهای مثبتی به ما می‌دهند. با این حال، ناترازی‌ها و عقب‌ماندگی‌های گذشته به‌سرعت قابل جبران نیست.

صادق با اشاره به بهبود کیفیت خدمات شرکت راه آهن برای سفرهای اربعین نسبت به سال گذشته، گفت: امسال سرعت حرکت ریل‌باس‌ها به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رسیده و ظرفیت قطارها و خدمات ایستگاهی نیز ارتقا یافته است؛ این موضوع از نگاه مردم پنهان نمانده و مورد ستایش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه خدمات ریلی امسال، سبب استقبال بیشتر مردمی شد که در گذشته مسیر مورد نظر را توسط خودرو شخصی و سفر جاده‌ای می‌پیمودند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به تأکید رئیس‌جمهور در خصوص توسعه قطارهای حومه‌ای اشاره کرد و گفت: توسعه اتصال ایستگاه‌های راه‌آهن به مترو در شهرهای اقماری، و حومه‌ای از اولویت‌های ما در راستای تمرکززدایی از کلان‌شهرهاست.

کد خبر 6557935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها