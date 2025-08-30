  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

تفاهم‌نامه ریلی ایران و روسیه برای تبادل الکترونیکی داده‌ها امضا شد

تفاهم نامه میان شرکت سهامی عام «راه آهن روسیه» و شرکت «راه آهن ایران» در مورد تبادل الکترونیکی دوجانبه داده‌ها مربوط به موقعیت مکانی و وضعیت ناوگان ریلی به امضای مدیران عامل دو راه آهن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به کشور روسیه جهت شرکت در اجلاس و نمایشگاه ریلی فضای ۱۵۲۰ در سن پترزبورگ که بنا به دعوت رئیس راه آهن روسیه صورت گرفته و در راستای توسعه همکاری‌های ریلی با کشور روسیه و شورای حمل و نقل ریلی ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) بود، تفاهم نامه بین شرکت سهامی عام «راه آهن روسیه» و شرکت «راه آهن جمهوری اسلامی ایران» در مورد تبادل الکترونیکی دوجانبه داده‌ها مربوط به موقعیت مکانی و وضعیت ناوگان ریلی به امضای مدیران عامل دو راه آهن رسید.

امضای این تفاهم نامه که بر مبنای تبادل الکترونیکی داده‌های مربوط به موقعیت مکانی و وضعیت ناوگان ریلی، شامل واگن‌ها و کانتینرها است، زمینه ساز گسترش همکاری‌ها در زمینه تعاملات اطلاعاتی و دیجیتالی سازی حمل و نقل در مسیرهای ریلی کریدور بین‌المللی شمال - جنوب خواهد شد.

تفاهم نامه مذکور همچنین امکان تبادل تجربیات در بکارگیری راهکارهای نوین فن‌آوری اطلاعات در حمل و نقل بین‌المللی ریلی را فراهم کرده و موجب بالا رفتن بهره‌وری و ایمنی ناوگان ریلی در حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت خواهد شد.

با اجرای مفاد این تفاهم نامه، زمان سیر بارهای صادراتی و ترانزیت روسیه و کشورهای آسیای میانه از مسیر کریدورهای ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بویژه کریدور شمال- جنوب کاهش یافته و امکان نظارت و کنترل دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر بر ناوگان حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه در ترافیک بین‌المللی افزایش می‌یابد.

امضای این تفاهم نامه گامی مهم در دیجیتال سازی و برقراری تبادل الکترونیکی داده‌ها در حمل و نقل بین‌المللی ریلی با کشورهای همسایه به شمار رفته و به ارتقا جایگاه ایران در شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی منطقه‌ای کمک شایانی می‌کند و لذا به عنوان یک دستاورد مهم و پیشرو برای صنعت ریلی کشور محسوب می‌شود.

برقراری تبادل الکترونیکی داده‌ها در حمل و نقل بین‌المللی بمنظور تسریع در عملیات عبور مرزی کالاها، جلوگیری از تراکم و توقف واگن‌ها در ایستگاه‌های مرزی و انجام به موقع تشریفات گمرکی و در نهایت رسیدن کالاها به مقصد نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا پروژه برقراری تبادل الکترونیکی داده‌ها با راه آهن‌های کشورهای همسایه، جز پروژه‌های مهم و اولویت دار راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که دنبال می‌شود.

