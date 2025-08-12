ادارات استان ایلام فردا چهارشنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام اظهار کرد: با توجه به تداوم روند فعلی مصرف برق و ایجاد ناترازی در سرانه مصرف برق در مناطق مختلف استان و بنا به نامه شماره ۱۳۱/۱۴۰۴/۱۶۳۴۸ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام مبنی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و همچنین مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور، مستند به تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۷۴۳ ت ۵۹۷۹۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیئت محترم وزیران، با موافقت استاندار محترم ایلام، فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمانهای دولتی (به استثنای دستگاههای خدماترسان) در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ تعطیل است.
افشین کریمی عنوان کرد: این تصمیم شامل مدیران دستگاههای اجرایی در استان و شهرستانها نمیباشد و مدیران باید در حالت «آماده» باشند.
وی گفت: بانکها طبق تصمیمات شورای هماهنگی بانکها با تعیین شعب کشیک، و شرکتهای بیمه نیز مطابق مصوبات شورای هماهنگی بیمهها، در روز چهارشنبه خدمات ضروری را ارائه خواهند داد.
این تعطیلی شامل دستگاههای خدماترسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستانها و نیروهای شیفتگردان نمیشود و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
