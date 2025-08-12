  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

گزارش میدانی از بازگشت زوار اربعین حسینی به کشور از مرز مهران

ایلام - فیلمی از بازگشت زوار اربعین حسینی به کشور از طریق مرز مهران طی عصر سه‌شنبه ۲۱ مرداد را مشاهده می‌کنید.

