https://mehrnews.com/x38LLx ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵ کد خبر 6558920 استانها ایلام استانها ایلام ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵ گزارش میدانی از بازگشت زوار اربعین حسینی به کشور از مرز مهران ایلام - فیلمی از بازگشت زوار اربعین حسینی به کشور از طریق مرز مهران طی عصر سهشنبه ۲۱ مرداد را مشاهده میکنید. دریافت 41 MB کد خبر 6558920 کپی شد برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 مرز مهران
