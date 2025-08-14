افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی پروژه «خیمه هنر» در اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، هم زمان با فرا رسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی (ع) نمایشگاهی از آثار تولید شده در پروژه «خیمه هنر» معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور نادره رضایی معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جعفر واحدی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، رضا دبیری نژاد رئیس موزه هنرهای معاصر، بهنام زنگی مدیر مجموعه فرهنگی هنری «صبا» فرهنگستان هنر و تعدادی دیگر از هنرمندان و مخاطبان عرصه نقاشی و عکس در گالری «خیال» موسسه فرهنگی هنری «صبا» به نمایش در آمد.

در این رویداد، ۲۲ اثر نقاشی از ۱۸ هنرمند متعهد که در جریان کارگاه هنری و جمعی بخش هنرهای تجسمی «خیمه هنر» در ایام محرم سال جاری خلق شده‌اند، به نمایش گذاشته شده است. ضمن اینکه در بخش جنبی نیز ۵۳ قاب عکس منتخب از پنج دوره پیشین سوگواره بین‌المللی قاب اربعین، لحظات ناب و پرشکوه پیاده‌روی اربعین را پیش روی مخاطبان قرار داده شده است.

سمیه ولیان، مراد فتاحی، مینا امدادی، هویدا بیکعلی، بنفشه اسداله‌زاده، نگین آقایی، رویا افتخاری، مریم غیاثی، جبار نظری، محمد جاهد، فائزه قائمی‌منش و راضیه رازگردانی استادان، هنرمندان و برگزارکنندگان این بخش هستند.

در بخش عکس نیز آثار هنرمندان شرکت کننده در سوگواره بین المللی عکس «قاب اربعین» از جمله علی‌اکبر میرزایی، گلبرگ معصومی، رضا زمانی، علی ابک، جمشید فرج‌وند، حمید واحدی، فاطمه علی‌پور، زهرا مظفری، نرگس مطلبی، ماهزیار مهدی‌پور، محمد ایلیا یعقوبی از کشور هند و منتظر علی الوائلی از کشور عراق و سکینه امیرشجاعی، سمانه آریا، محمد آهنگر، حسین جعفری، سعیده دوربین، ملیحه رستمی، مجید طهماسبی‌آبدر، امیر قیومی، محسن مرادی و محمدتقی ولیان به نمایش در آمده اند.

براساس این گزارش هم زمان با برگزاری این رویداد نیز، نمایشگاهی با عنوان «چون پرده بر افتد» مشتمل بر آثار نقاشان قهوه خانه‌ای با موضوع حماسه کربلا نیز در معرض دید علاقه مندان به نقاشی قهوه خانه‌ای قرار گرفته است.

نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی اداره‌کل هنرهای نمایشی، اداره‌کل هنرهای تجسمی، دفتر موسیقی و دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری تلاش کرد تا با راه اندازی پروژه «خیمه هنر» بستری خلاقانه با زبان هنر را برای ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله (ع) برنامه ریزی کند. مسیری که حاصل آن اجرای چندین اثر نمایشی و موسیقایی به همراه چندین مجموعه در حوزه‌های هنرهای تجسمی بود که امروز بخش‌هایی از آن در این نمایشگاه پیش روی مخاطبان قرار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه پروژه «خیمه هنر» تلاشی خلاقانه و نوآورانه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در گرامیداشت حضرت سید الشهدا بود، توضیح داد: آن چه در این پروژه پیش روی مخاطبان قرار گرفت، یک تلاش گروهی برای ارائه نگاهی نوآورانه به آیین‌ها و مراسم مرتبط با ایام محرم و صفر با زبان هنر بود. شرایطی که موجب شد هنرمندانی از تهران و استان‌های مختلف کشور در قالب برنامه‌هایی چون تعزیه‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی، سرودخوانی و تولید آثار تجسمی گرد هم آمدند و در طول دهه اول محرم، فعالیت‌های متنوعی را در اطراف خیمه برپا کردند.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: البته این رویداد محدود به همان ۱۰ روز نخست نماند و با برگزاری بیست شب اجرای «اپرای عاشورا» به کارگردانی استاد بهروز غریب پور و تولید بیش از ۸۰۰ اثر هنری در حوزه تجسمی ادامه یافت. امروز هم در هم زمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، بخشی برگزیده از این آثار همراه با عکس‌های منتخب چند سال اخیر سوگواره بین‌المللی قاب اربعین و نیز نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای با موضوع حماسه کربلا، در گالری خیال موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش درآمده است.

رضایی با اشاره به بازتاب مثبت «خیمه هنر» در دیگر نقاط کشور، از راه‌اندازی نمونه‌هایی مشابه در استان‌ها و مناطق آزاد از جمله جزیره کیش خبر داد و تأکید کرد: این تجربه می‌تواند به الگویی ملی تبدیل شود و سال آینده همزمان با برگزاری برنامه‌ها در تهران، در سایر استان‌ها نیز رویدادهای مشابه برگزار گردد تا شاهد تولیدات هنری گسترده‌تری باشیم.

نمایشگاه نقاشی «آثار تولید شده در خیمه هنر» و نمایشگاه «عکس» آثار هنرمندان سوگواره «قاب اربعین» به همت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، انجمن فرهنگی طلیعه آفتاب و مؤسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید به گالری خیال واقع در خیابان ولی‌عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند.