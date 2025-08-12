  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر

دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس جمعیت هلال احمر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس کمیته ملی حقوق بین‌المللی بشردوستانه دیدار و گفتگو کرد.

سراج با درود به روان پاک شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود: امدادگران هلال‌احمر عاشقانه و جوانمردانه در ایام این جنگ ناجوانمردانه به آسیب دیدگان خدمت کردند و ما قدردان حضور حماسه‌آفرین امدادگران هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به مفاد منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو به عنوان بخش اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بر نقش تأثیرگذار هلال احمر در محدود کردن ابزار و روش‌های جنگی به منظور کاهش آثار مخّرب جنگ تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر نیز با بیان اینکه در خدمت رسانی به مردم کشورمان ۴ نفر از عزیزان امدادگر به شهادت رسیدند، گفت: تمام نقض حقوق بشر را در قالب اعلام جرم و گزارش به کمیته صلیب سرخ و به دادستان دیوان کیفری بین الملل ارائه دادیم؛ آن‌ها نیز این اقدامات را محکوم کردند و قول پیگیری دادند.

