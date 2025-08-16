اردبیلی: «اربعین» تصویری از جهان پس از ظهور را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی با اشاره به عظمت خدمت‌رسانی در این حرکت جهانی اظهار کرد: مهر و عشق خالصانه‌ای که اینجا به جریان افتاده، بی‌نهایت است و هر گوشه از خدمات همکاران ما، تنها قطره‌ای از دریای اخلاص به شمار می‌رود؛ ما تلاش کردیم بخش‌هایی که جای کار بیشتری داشت، به‌ویژه خدمات فرهنگی برای مادران و کودکان در موکب‌های مسیر را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: تعداد زیادی از خادمان مردمی برای پشتیبانی از این برنامه‌ها سازماندهی شدند تا در موکب‌هایی از مرزهای چهارگانه تا نجف، کوفه، کربلا، کاظمین و سامرا، خدماتی ویژه به کودکان و مادران ارائه دهند.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران در گفت‌وگو با رادیو اربعین بیان کرد: علاوه بر این، موکب بین‌الملل زنان در عمود ۸۳۳ فعال بود که با حضور خادمان مسلط به ۱۵ زبان، ارتباط و گفت‌وگو با بانوان زائر از ملیت‌های مختلف را برقرار کردند. محور اصلی این گفتگوها، آزادسازی فلسطین، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا و تقویت محور مقاومت بود که امسال شور و استقبال بیشتری به همراه داشت.

اردبیلی با اشاره به فعال بودن بخش مادر و کودک و بین‌الملل در همه موکب‌های شهرداری تهران در مرز و طریق الحسین (ع) تصریح کرد: امیدواریم کیفیت برنامه‌ریزی‌ها هرسال ارتقا یابد. بسیاری از موکب‌های عراقی نیز علاقه‌مند بودند که این مدل خدمت‌رسانی به زبان عربی برای آنها ترجمه و منتقل شود که نمونه‌هایی در این زمینه ارائه شد.

وی ادامه داد: مسیر اربعین، به معنایی ادامه راه حضرت زینب (س) است و حضور زنان و خدمات ویژه به بانوان و کودکان جایگاهی ویژه دارد. من همراه با خانواده و فرزندانم در این مسیر حضور پیدا کردم و شاهد جلوه‌هایی از ایثار، فداکاری و عشق بودم؛ جلوه‌هایی که می‌توان آن را یک جامعه آرمانی یا مدینه فاضله پس از ظهور دانست.

رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ملت عراق و خادمان ایرانی با نهایت اخلاص هر آنچه در توان داشتند، در مسیر اربعین تقدیم زائران کردند؛ از خدمات کوچک همچون تعارف یک لیوان آب، تا اقدامات گسترده‌تر. این حجم از محبت و گذشت، تصویری از جهان پس از ظهور امام عصر (عج) را به نمایش می‌گذارد.