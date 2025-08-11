به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۴ شهرداری تهران با حضور در استودیو برنامه «قرارگاه» شبکه تلویزیونی قرآن در کربلا با اشاره به همبستگی ملتهای مسلمان در مسیر اربعین تصریح کرد: ذره ذره لمس میکنیم که این عشق، چگونه ملتهای مسلمان را از سراسر دنیا گرد هم آورده و خون عاشورا دوباره در رگها جاری شده است. امسال اربعین برای همه ما حال و هوای دیگری دارد، بهویژه پس از واقعه ۱۲ روزه اخیر که ماهیتی متفاوت از دفاع مقدس داشت و نشانهای از جنگهای آینده و آخرالزمانی بود؛ جنگی که در قلب پایتخت و در کنار خانههایمان رخ داد.
وی اضافه کرد: در این شرایط، زنان کشورمان همانند آیه مباهله وارد میدان شدند و نشان دادند خانوادهها در خط مقدم جبهه حق مقابل باطل ایستادهاند. این وجهه زنانه مقاومت که حضرت زینب (س) در تاریخ به منصه ظهور رساندند، امروز نیز منشأ پایداری و تبیین این مسیر است.
اردبیلی خاطرنشان کرد: با وجود سختیها و بحرانهای متوالی از سال گذشته تاکنون، حضور زنان و خانوادهها در اربعین، پاسخی به همه کسانی است که ضرورت این حضور را زیر سوال میبرند.
رئیس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه اگر زنان در کربلا حضور نداشتند، روایت عاشورا تنها به کشته شدن معدودی از جبهه حق محدود میشد؛ تصریح کرد: روایت ما رایت الا جمیلا که امروز الهامبخش میلیونها زائر است، نتیجه همان حضور و روایتگری زنان به ویژه حضرت زینب (س) بود؛ به همین دلیل، اربعین در حال بازگشت به اصل خود است و حضور زنان نهتنها در پشت صحنه، بلکه در خط مقدم نقشآفرینی روزبهروز پررنگتر میشود.
