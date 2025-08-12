حرکت اربعین در ۱۲ سال اخیر به یک حرکت جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، علی شمشیری، پژوهشگر حوزه مقاومت صبح امروز سهشنبه در نشست علمی «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی که در کربلایی معلی برگزار شد، اظهار کرد: صهیونیستها در جنگ با کشورهای عربی همواره پیروز بودند اما با نوید حضرت امام و چارچوبی که برای کشورها و نیروهای مقاومت تعیین شد، وضعیتی جدید به وجود آمد که منجر به تشکیل حزبالله و این گروه مقاومت موفق شد حدود ۱۰ درصد از خاک لبنان را با قدرت و مقاومت آزاد کند و صهیونیستهایی که سالها در این مناطق حضور داشتند، با ذلت و ترس مجبور به ترک خاک لبنان شدند.
وی ادامه داد: آنها حتی نتوانستند اطلاعات موجود در کامپیوترهای خود را پاک کنند و این اطلاعات بعدها به دست حزبالله افتاد. حزبالله در این مناطق تعداد زیادی جاسوس صهیونیستی را شناسایی کرد که این موضوع پایه پیروزیهای بعدی بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جنگ ۳۳ روزه به عنوان یک نقطه عطف مهم مطرح است؛ در این جنگ هیچ قدرتی نتوانست رژیم صهیونیستی را نجات دهد و این رژیم بود که شکست خورد و پس از آن مجبور به درخواست آتشبس شد. در این روند، آلمانها به عنوان واسطه وارد عمل شدند و چارچوبی تنظیم شد که موضع قدرت حزبالله را در آینده تثبیت کرد.
وی خاطرنشان کرد: اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای خودی، همراه با رهنمودهای حضرت امام و توسل به ائمه به ویژه حضرت زهرا (س) از عوامل اصلی موفقیت مقاومت بوده است.
شمشیری با بیان اینکه شهید حسن مقدم نیز در این زمینه تجربیات خود را بیان کرده است، گفت: مقاومت باعث شده است که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز رژیم صهیونیستی پس از شکست، درخواست آتشبس کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر، پس از نزدیک به دو سال جنگ رژیم صهیونیستی با حماس این رژیم موفق به تحمیل اراده خود نشده است و نتوانسته زیرساختها و اعضای حماس را نابود کند، بنابراین، حماس توانسته اراده خود را بر رژیم صهیونیستی غالب کند.
این محقق حوزه مقاومت تصریح کرد: همچنین امام رضوان الله تعالی علیه در سال ۱۳۶۱ فرمودند: «راه قدس از کربلا میگذرد.» این جمله نشاندهنده اهمیت حرکت اربعین است که در ۱۲ سال اخیر به یک حرکت جهانی تبدیل شده است و به گفته مقام معظم رهبری به عنوان رسانهای قوی حق، مقاومت و آزادگی را به جهان منتقل میکند. این حرکت، به عنوان بهترین نماد مقاومت، نقش مهمی در افزایش روحیه ایستادگی در کشورهای مختلف، از جمله آمریکای لاتین و اروپا داشته است، هرچند رسانههای صهیونیستی تلاش در سانسور آن دارند.
وی متذکر شد: در نهایت، مسیر مقاومت که توسط امام و مقام معظم رهبری ترسیم شده است، مورد توجه و تأکید است و امید میرود که این مسیر به پیروزی نهایی حق بر باطل منجر شود.
نظر شما