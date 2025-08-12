  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

تصادفات فوتی در استان سمنان ۲۶ درصد کاهش داشت

تصادفات فوتی در استان سمنان ۲۶ درصد کاهش داشت

سمنان- جانشین پلیس راه استان سمنان از کاهش ۲۷ درصد تصادفات فوتی طی چهار ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد و گفت: حداقل رسیدن آمار نیازمند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم است.

سرهنگ علیرضا بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تصادفات فوتی طی چهار ماهه نخست سال جاری در استان سمنان ۲۶ درصد کاهش داشت، بیان کرد: وجود پویش‌های مردمی #نه_به_تصادفات جاده‌ای توانسته با آگاهی بخشی به کاربران جاده در کاهش تلفات اثر گذار باشد.

وی افزود: به حداقل رسیدن و در ایده آل ترین حالت ممکن صفر شدن تلفات جاده‌ای در استان سمنان نیازمند همراهی و مشارکت مردم و رانندگان است.

جانشین پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه رعایت نکات ساده از بروز حوادث تلخ و غیر قابل جبران پیشگیری می‌کند، ابراز داشت: خستگی و خواب آلودگی ناشی از کویری و یکنواختی محورهای مواصلاتی استان سمنان عمده ترین دلایل بروز تصادفات را رقم زده است.

بسطامی در ادامه تصریح کرد: همواره به مردم پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی و عدم تمرکز و هوشیاری لازم توصیه و سفارش شده است.

وی افزود: از سوی دیگر عامل تصادفات جاده‌ای به خودرو بر می‌گردد که حتماً باید قبل از سفر رانندگان از سلامت کامل آن مطمئن شوند و سیستم‌های آن را به دقت بررسی کنند.

کد خبر 6558490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها