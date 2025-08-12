تصادفات فوتی در استان سمنان ۲۶ درصد کاهش داشت

سرهنگ علیرضا بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تصادفات فوتی طی چهار ماهه نخست سال جاری در استان سمنان ۲۶ درصد کاهش داشت، بیان کرد: وجود پویش‌های مردمی #نه_به_تصادفات جاده‌ای توانسته با آگاهی بخشی به کاربران جاده در کاهش تلفات اثر گذار باشد.

وی افزود: به حداقل رسیدن و در ایده آل ترین حالت ممکن صفر شدن تلفات جاده‌ای در استان سمنان نیازمند همراهی و مشارکت مردم و رانندگان است.

جانشین پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه رعایت نکات ساده از بروز حوادث تلخ و غیر قابل جبران پیشگیری می‌کند، ابراز داشت: خستگی و خواب آلودگی ناشی از کویری و یکنواختی محورهای مواصلاتی استان سمنان عمده ترین دلایل بروز تصادفات را رقم زده است.

بسطامی در ادامه تصریح کرد: همواره به مردم پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی و عدم تمرکز و هوشیاری لازم توصیه و سفارش شده است.

وی افزود: از سوی دیگر عامل تصادفات جاده‌ای به خودرو بر می‌گردد که حتماً باید قبل از سفر رانندگان از سلامت کامل آن مطمئن شوند و سیستم‌های آن را به دقت بررسی کنند.