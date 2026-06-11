تردد در همه محورهای مواصلاتی هرمزگان روان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان هرمزگان، اظهار کرد: شرایط خاص آبوهوایی و دمای بالای استان موجب شده است بسیاری از رانندگان در طول سفر از سیستمهای سرمایشی خودرو استفاده کنند که این موضوع در کنار گرمای شدید محیط، میتواند زمینهساز بروز خستگی و خوابآلودگی در رانندگان شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات رخ داده در محورهای استان ناشی از عدم توجه به جلو بر اثر خستگی و خوابآلودگی است. در این شرایط، راننده اگرچه چشمانش باز است اما از هوشیاری کامل برخوردار نیست و تمرکز لازم برای کنترل وسیله نقلیه را ندارد.
رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به ویژگی برخی محورهای مواصلاتی استان، بیان کرد: در محورهای شرقی از جمله مسیرهای سیریک، جاسک و بخش لیردف به دلیل یکنواختی مسیر و شرایط خاص جاده، احتمال بروز خوابآلودگی و واژگونی خودروها افزایش مییابد.
حقپرست ادامه داد: محور پارسیان نیز به دلیل طولانی بودن مسیر و یکنواختی جاده، مستعد بروز پدیده هیپنوتیزم جادهای است که در صورت بیتوجهی رانندگان میتواند منجر به وقوع حوادث رانندگی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی از نظر ترافیکی در راههای استان وجود ندارد، تصریح کرد: تردد در تمامی محورهای هرمزگان به صورت روان در جریان است، اما با توجه به پایان هفته پیشبینی میشود حجم تردد در محورهای شرق و شمال استان افزایش یابد.
رئیس پلیس راه هرمزگان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و در طول سفر همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث رانندگی در محورهای استان باشیم.
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