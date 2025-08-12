به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی ظهر سه‌شنبه در همایش روز خبرنگار به میزبانی شهرستان نوشهر با قدردانی از تلاش مسئولان استان برای برگزاری شایسته این رویداد، رسانه‌ها را بازوی اصلی بیان مطالبات مردم دانست.

وی افزود: بسیار خوشحالم که همه مسئولان استانی با همدلی و همراهی، تلاش کردند مراسم روز خبرنگار در شأن اصحاب رسانه برگزار شود.

شیخی خاطرنشان کرد: با دستور ویژه استاندار مازندران، برخلاف بسیاری از استان‌ها، هدیه روز خبرنگار در همان روز ۱۷ مرداد به اصحاب رسانه پرداخت شد که این اقدام جای قدردانی دارد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور و مازندران همچنین به درخواست خبرنگاران نوشهر از استاندار اشاره کرد و گفت: با توجه به بلندمرتبه‌سازی در نوشهر، این شهرستان به ماشین آتش‌نشانی مخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه نیاز دارد. امیدوارم این مطالبه به مناسبت روز خبرنگار و به عنوان هدیه‌ای به شهروندان نوشهر محقق شود.