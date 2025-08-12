به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام بنی فاطمه، با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، تسنیم و فارس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و تمام شهدای عرصه رسانه، از اهمیت بالای نقش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در تمامی عرصه‌های تاریخی و فرهنگی یاد کرد و گفت: رسانه‌ها همواره پیشگام در عرصه‌های مختلف کشور بوده‌اند. در شرایطی که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ملت ایران تحمیل شد، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در آگاهی‌بخشی به مردم و انعکاس حماسه‌ها ایفا کردند. خبرنگاران با دوربین‌ها و قلم‌هایشان، در کنار نیروهای نظامی، در جبهه‌های مختلف حاضر شدند و حقیقت‌نگاری کردند.

وی ادامه داد: همچنان که در این جنگ ۱۲ روزه و دوران دفاع مقدس، رسانه‌ها در پیروزی‌ها و شکست‌ها سهم داشتند، امروز نیز وظیفه داریم این روایت‌ها را به نسل‌های جدید منتقل کنیم و از نقش مؤثر رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی غافل نشویم.

بنی فاطمه در ادامه به نوعی از روایت‌های رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، برخی از روایت‌های مربوط به جنگ تحمیلی به‌ویژه در صدا و سیما و رسانه‌های مجازی در حال پخش است. اما یکی از روایت‌هایی که به نظر من جای آن خالی است، روایت توحیدی از جنگ و دفاع مقدس است. این نوع روایت می‌تواند به مردم در ایجاد آرامش کمک کند. ما نیاز داریم که مردم را از ابعاد معنوی و الهی این جنگ آگاه کنیم، زیرا این مسئله می‌تواند هم در حفظ وحدت و هم در ایجاد آرامش روانی برای مردم مؤثر باشد.

وی سپس با اشاره به اهمیت تبیین روایت توحیدی در رسانه‌ها، ادامه داد: باید به مردم یادآوری کنیم که در سخت‌ترین روزهای جنگ، هنگامی که تمامی دنیا پشت صدام بودند، ما با یاری خداوند پیروز شدیم و یک وجب از خاک کشورمان را ندادیم. کتاب (خاک‌های نرم کوشک) نمونه‌ای از این روایت‌هاست که به طور کامل نشان می‌دهد چطور توکل به خداوند و نگاه معنوی به جنگ، منجر به پیروزی شد.

رئیس حوزه هنری گلستان تأکید کرد: ما باید در رسانه‌ها این روایت‌ها را تقویت کنیم تا مردم به یاد بیاورند که خداوند همواره در کنار ما بوده و خواهد بود. برای مثال، در جنگ اخیر و عملیات‌های نظامی مانند حمله به اسرائیل، زمانی که گنبد آهنین نتوانست از تهدیدات جلوگیری کند، همین توکل به خداوند و اراده راسخ مردم بود که نتیجه داد.

وی افزود: این نوع روایت‌ها باید در رسانه‌های ما بیشتر تبیین شود، چرا که مردم امروز در شرایط حساس و بحرانی نیاز دارند احساس کنند که خداوند همیشه پشت آنهاست و در هر شرایطی می‌توانند به پیروزی دست یابند.

بنی فاطمه همچنین از راه‌اندازی کانال (راویان) در فضای مجازی خبر داد و گفت: ما در حال حاضر کانالی به نام (راویان) داریم که در پلتفرم‌های مختلف نظیر فعال است و در آن روایت‌های مختلف از دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه منتشر می‌شود. این روایت‌ها می‌تواند از طریق فیلم‌های کوتاه، تصاویر و نوشته‌ها برای مخاطبان بیشتر قابل دسترس باشد.

بنی فاطمه بر اهمیت تقویت این رویکرد در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: ما باید همواره تلاش کنیم تا در دوران‌هایی که مردم در شرایط سخت قرار دارند، با کمک روایت‌های توحیدی و حماسی، روحیه آنان را تقویت کنیم و امید و آرامش را به جامعه منتقل کنیم. چرا که پیروزی در نهایت از آن حزب‌الله خواهد بود، همانطور که در دوران دفاع مقدس هم بود.