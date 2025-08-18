روایت رسانه و امیدافزایی؛ مجاهدان عرصه آگاهی سمنان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی خبرنگاران شهرستان سمنان، شامگاه یکشنبه در سالن اجتماعات ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی سمنان با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه و خبرنگاران و همچنین فعالان عرصه اطلاع رسانی و روابط عمومی‌های شهرستان سمنان برگزار شد.

در این مراسم مسئولان از نقش بی‌بدیل رسانه در تحولات اجتماعی، صنعتی و سیاسی سخن گفتند. از روایت‌گری صادقانه تا نقد منصفانه، از تاکید بر ساماندهی حرفه‌ای تا تقویت زیرساخت‌های صنعتی با تکیه بر ظرفیت رسانه و از فعالان عرصه اطلاع رسانی قدردانی کردند.

تأثیر مستقیم رسانه‌ها

عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در این نشست از رسانه به‌عنوان رکن کلیدی در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور یاد کرد و از خبرنگاران سمنانی که در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خوبی دارند قدردانی کرد.

گلرو با تأکید بر نقش کلیدی رسانه در تحولات اجتماعی و سیاسی، خواستار تقویت اخلاق حرفه‌ای، نقد مسئولانه و امیدآفرینی در فضای رسانه‌ای کشور شد و بیان داشت: جایگاه حساس رسانه در ساختار اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی رسانه را یکی از اهداف مستقیم دشمن در جنگ‌های نرم دانست و گفت: قلم یا گل‌افشانی می‌کند یا به رگبار می‌گیرد؛ صاحب قلم باید مسئولیت انتخابش را بپذیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: با مرور تجربه جنگ تحمیلی و جنگ‌های منطقه‌ای اخیر، هشدار داد که دشمن امروز نه‌تنها نظامیان، بلکه رسانه‌های رسمی و صدا و سیما را هدف قرار داده تا ارکان فکری و فرهنگی جامعه را تضعیف کند.

رعایت اخلاق حرفه‌ای

نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در رسانه، اظهار داشت: هر انسانی، چه نماینده باشد و چه خبرنگار، باید جایگاه خود را در برابر خدا، نفس و مردم مشخص کند. اگر این سه ضلع درست تعریف شوند، مسیر فعالیت رسانه‌ای نیز روشن خواهد بود.

گلرو با استقبال از نقدهای منصفانه رسانه‌ای، گفت: نقد سازنده جامعه را شکوفا می‌کند، اما تخریب اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر ما رسانه‌ها را به جهت‌دهی مثبت، امیدآفرینی و مقابله با اطلاعات ناصواب دعوت کرده و خواستار بازگشت به نقد حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع انتصابات در استان سمنان تأکید کرد: تریبون جای احساسات نیست؛ باید با حفظ حرمت افراد، اطلاعات دقیق کسب شود و نماینده نباید در انتصابات دخالت مستقیم داشته باشد.

نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس همچنین گفت: رسانه باید درستی و راستی را ترویج دهد، امید و شکوفایی را تقویت کند، و جهت‌دهی اجتماعی را بر عهده بگیرد. از همه خبرنگارانی که با روحیه پیگیری و تعهد در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنیم.

مشکلات بیمه خبرنگاران

سید رسول موسوی‌نژادیان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز با اشاره به چالش‌های ساختاری در حوزه رسانه، خواستار همکاری جدی مدیران مسئول برای ساماندهی دقیق خبرنگاران شد.

موسوی‌نژادیان با تأکید بر نقش مدیران مسئول در تأیید هویت خبرنگاران فعال، گفت: خبرنگار واقعی نباید قربانی بی‌توجهی مدیر مسئول شود و در صورت عدم تأیید خبرنگار توسط مدیر مسئول، وزارت ارشاد قادر به ارائه خدمات حمایتی نخواهد بود.

وی با اشاره به دغدغه‌های خبرنگاران درباره ثبت‌نام در سامانه وزارت ارشاد، اظهار داشت: خدماتی مانند شارژ اینترنت و پرداخت‌های حمایتی فقط از طریق سامانه رسمی وزارت ارشاد انجام می‌شود.

مدیرکل ارشاد استان سمنان با اشاره به موضوع بیمه خبرنگاران، اعلام کرد: صندوق حمایت از هنرمندان، بیمه خبرنگاران را به‌صورت کامل تضمین می‌کند و این بیمه از ارزان‌ترین بیمه‌های کشور است.

گفتنی است در این مراسم خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان از سوی مقامات استانی و شهرستانی مورد قدردانی قرار گرفتند. قرار است مراسم مشابهی امروز در شاهرود نیز برگزار و از خبرنگاران قدردانی شود.