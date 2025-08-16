آخرین وضعیت تأمین داروی «ام اس»؛ کیفیت خوب تولید داخل

رسول نظری فرد داروساز و مسئول داروخانه بیماری‌های خاص در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره کمبود داروهای بیماری ام‌اس گفت: در حال حاضر برخی داروهای مورد نیاز بیماران ام‌اس در کشور تولید داخل دارند و بیمه آن‌ها را پوشش می‌دهد، اما مشابه خارجی تحت پوشش بیمه نیستند و قیمت بالایی دارند و به همین دلیل، بسیاری از بیماران داروی ایرانی مصرف می‌کنند و تنها تعداد محدودی از بیماران که توان مالی بیشتری دارند، به سراغ نمونه خارجی می‌روند که در بازار به‌عنوان «داروی لوکس» شناخته می‌شود.

وی افزود: داروهای خارجی به‌صورت محدود و سهمیه‌ای در اختیار مراکز درمانی قرار می گیرند، مثلاً بیمارستان‌ها ۱۰ تا ۲۰ بسته دریافت می‌کنند و بیماران ام‌اس معمولاً ماهانه دو تا سه بسته دارو مصرف می‌کنند. بیشترین چالش این حوزه، محدودیت واردات و پوشش ندادن داروهای خارجی توسط بیمه است.

به گفته نظری‌فرد، کیفیت داروهای ایرانی رضایت‌بخش است و تاکنون بیمارانی که از داروی ایرانی استفاده کرده‌اند، مشکل خاصی گزارش نکرده‌اند. خوشبختانه تاکنون گزارشی از کمبود داروی این بیماران نداشته ایم.