به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله نوری پور رییس بیمارستان مفید در نشست خبری که امروز ۱۹ مرداد در محل بیمارستان مفید برگزار شد اظهار داشت: بیمارستان مفید یادگار آقای حبیب‌الله مفید است که در سال ۱۳۵۳ ساخته شده است.

وی عنوان کرد: در این بیمارستان پزشکان عمومی و متخصص و فوق تخصص اطفال تربیت می‌شوند و خدمات بی نظیر ارایه می‌شود.

نوری پور با اشاره به خدمات بیمارستان مفید گفت: پیوند مغز استخوان یکی از خدمات ارزشمند این بیمارستان است که برای بیماران سرطانی ارایه می‌شود، همچنین خدمت رسانی به صدها بیمار تالاسمی و هموفیلی و دو هزار بیمار خاص از خدمات ویژه این بیمارستان است.

رییس بیمارستان مفید گفت: رایگان کردن خدمات درمانی به کودکان زیر هفت سال در این بیمارستان انجام می‌شود که برای خانواده‌ها رضایت بخش است اما به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه تامین اجتماعی بار مالی زیادی به بیمارستان تحمیل می‌شود.

وی گفت: درحال حاضر تاخیر پرداخت حدود ۹ ماه است و میزان مطالبات ما از تامین اجتماعی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان طلب داریم و از بیمه سلامت حدود ۳۰ میلیارد تومان طلب داریم و مجموع طلب‌های بیمارستان به سیصد میلیارد تومان می‌رسد.

نوری پور تصریح کرد: بانک شیر بیمارستان خدمات خوبی به نوزادان ارایه می‌دهد. در سال گذشته کلینیک تست‌های تنفسی راه‌اندازی شد و تلاش کردیم با کمک خیرین تجهیزات را بروزرسانی کنیم.

رییس بیمارستان مفید ادامه داد: درمان بیماری کودکان روند دشوارتری دارد از همین رو همکاران پرستاری ما کار دشواری دارند.

وی افزود: در دوران کرونا کارکنان بیمارستان ایستادند و جانفشانی کردند، برخی از آنها داوطلبانه خدمت رسانی کردند یا در بخش‌های بیمارستانهای دیگر فعال شدند.

نوری پور با اشاره به جنگ اخیر گفت: پزشکان و پرستاران ما میدان را خالی نکردند و تلاش خود را برای درمان بیماران انجام دادند.

وی در پاسخ به سوالی درباره شایع‌ترین بیماران کودکان گفت: بیماران عفونی در فصل تابستان، زردی نوزادان از جمله این بیماری‌ها هستند.

رییس بیمارستان مفید ادامه داد: برخی بیماران خاص مانند اس ام ای دارو هایشان از طریق غذا و دارو تامین می‌شود و برای تامین این داروها چالش جدی نداریم اما در مواقعی با کمبود مقطعی دارو مثل داروی بیماران هموفیلی مواجه می‌شویم.

کاهش استقبال از طب کودکان

رحمانی معاون درمان بیمارستان مفید در ادامه گفت: در این بیمارستان با گروهی از افراد مواجهیم که نیازمند حمایت بیشتری هستند و اگر به طب اطفال خوب پرداخته شود ضامن سلامتی کودک در دوران بزرگسالی است و باید به این طب بیشتر توجه شود.

وی گفت: این رشته به دلیل درآمد کم با استقبال کمی مواجه شده است که برای آینده جامعه خطرناک است و باید حاکمیت به این رشته توجه بیشتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قاعدتاً مردم باید خودشان در فواصل مناسب برای حفظ سلامت خود مراجعه کنند و طبق پروتوکل رسمی جهانی برای حفظ سلامت خود مراجعه داشته باشند.

رحمانی خاطرنشان کرد: مراجعه منظم به پزشک باعث شناسایی زودتر بیماری می‌شود و این موضوع باید به اطلاع مردم برسد.

وی گفت: واکسن آبله مرغان باید به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود که این موضوع نیازمند مطالبه گری است.