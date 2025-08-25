عبدالحسین هوشمند، مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت بیمه این بیماران گفت: در حال حاضر بیمه بخشی از داروها و خدمات بیماران ام‌اس را پوشش می‌دهد. داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند، معمولاً بیماران می‌توانند از نسخه‌های داخلی استفاده کنند و کیفیت این داروها به گونه‌ای است که وضعیت بیمار را پایدار نگه می‌دارد.

هوشمند در مورد داروهایی که مشابه داخلی ندارند، اظهار داشت: در برخی موارد، بیماران مجبور هستند دارو را از خارج از کشور تهیه کنند و این موضوع واقعیت دارد.

هزینه‌های ماهانه درمان؛ هر بیمار حدود ۲۰ میلیون تومان

وی همچنین در خصوص هزینه‌های درمان افزود: ماهانه هزینه‌های بیماران شامل دارو، خدمات توانبخشی، لوازم بهداشتی و خدمات مکمل می‌شود، متأسفانه برخی خدمات توانبخشی تحت پوشش کامل بیمه نیست و بیماران مجبور به پرداخت بخشی از هزینه‌ها هستند و ماهانه ۲۰ میلیون تومان هر فرد ام‌اس هزینه دارد.

مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران درباره سن شیوع بیماری گفت: بیشترین بازه سنی ابتلاء به ام‌اس در سنین میان سالی است و شیوع آن در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.

بیمه چه داروها و خدماتی را پوشش می‌دهد؟

وی افزود: شیوع این بیماری عمدتاً در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، با میانگین سنی ۲۵ سال مشاهده می‌شود، هرچند مواردی از ابتلای زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال نیز ثبت شده‌اند. سالانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار جدید به آمار مبتلایان افزوده می‌شود و بیماری ام‌اس جز بیماری‌هایی است که هزینه بالایی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

بیماران خاص و بسته حمایتی؛ حمایت‌های بیمه‌ای در حال گسترش

مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران گفت: البته خوشبختانه در سال‌های اخیر بعد از تلاش‌های فراوان بیماری ام‌اس در لیست بیماران خاص قرار گرفته و انجمن ام‌اس ایران، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح یک بسته خدمت، تحت پوشش حمایت از بیماران خاص تهیه دیده‌اند و خدمات مورد نیاز برای بیماران است.

به گفته هوشمند؛ طبق آمار به طور کلی حدود ۱۲۰ هزار بیمار ام‌اس در کشور وجود دارد که حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ بیمار به تهران تعلق گرفته است. متأسفانه بیماری ام‌اس در خانم‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.

وی در خصوص بسته‌های حمایتی گفت: برنامه‌هایی برای افزایش قالب‌های حمایتی و گسترش خدمات برای بیماران پیش‌بینی شده است تا بتوانیم حمایت بیشتری از بیماران داشته باشیم.