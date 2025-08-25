  1. سلامت
  2. درمان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۲

۲۰ میلیون ماهانه؛ بار سنگین درمان «ام‌اس» بر دوش بیماران

۲۰ میلیون ماهانه؛ بار سنگین درمان «ام‌اس» بر دوش بیماران

مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران گفت: بیماران هنوز با محدودیت در پوشش بیمه و دسترسی به برخی داروها مواجه‌اند و بخشی از هزینه‌ها را خودشان پرداخت می‌کنند.

عبدالحسین هوشمند، مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت بیمه این بیماران گفت: در حال حاضر بیمه بخشی از داروها و خدمات بیماران ام‌اس را پوشش می‌دهد. داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند، معمولاً بیماران می‌توانند از نسخه‌های داخلی استفاده کنند و کیفیت این داروها به گونه‌ای است که وضعیت بیمار را پایدار نگه می‌دارد.

هوشمند در مورد داروهایی که مشابه داخلی ندارند، اظهار داشت: در برخی موارد، بیماران مجبور هستند دارو را از خارج از کشور تهیه کنند و این موضوع واقعیت دارد.

هزینه‌های ماهانه درمان؛ هر بیمار حدود ۲۰ میلیون تومان

وی همچنین در خصوص هزینه‌های درمان افزود: ماهانه هزینه‌های بیماران شامل دارو، خدمات توانبخشی، لوازم بهداشتی و خدمات مکمل می‌شود، متأسفانه برخی خدمات توانبخشی تحت پوشش کامل بیمه نیست و بیماران مجبور به پرداخت بخشی از هزینه‌ها هستند و ماهانه ۲۰ میلیون تومان هر فرد ام‌اس هزینه دارد.

مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران درباره سن شیوع بیماری گفت: بیشترین بازه سنی ابتلاء به ام‌اس در سنین میان سالی است و شیوع آن در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.

بیمه چه داروها و خدماتی را پوشش می‌دهد؟

وی افزود: شیوع این بیماری عمدتاً در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، با میانگین سنی ۲۵ سال مشاهده می‌شود، هرچند مواردی از ابتلای زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال نیز ثبت شده‌اند. سالانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار جدید به آمار مبتلایان افزوده می‌شود و بیماری ام‌اس جز بیماری‌هایی است که هزینه بالایی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

بیماران خاص و بسته حمایتی؛ حمایت‌های بیمه‌ای در حال گسترش

مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران گفت: البته خوشبختانه در سال‌های اخیر بعد از تلاش‌های فراوان بیماری ام‌اس در لیست بیماران خاص قرار گرفته و انجمن ام‌اس ایران، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح یک بسته خدمت، تحت پوشش حمایت از بیماران خاص تهیه دیده‌اند و خدمات مورد نیاز برای بیماران است.

به گفته هوشمند؛ طبق آمار به طور کلی حدود ۱۲۰ هزار بیمار ام‌اس در کشور وجود دارد که حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ بیمار به تهران تعلق گرفته است. متأسفانه بیماری ام‌اس در خانم‌ها بیشتر مشاهده می‌شود.

وی در خصوص بسته‌های حمایتی گفت: برنامه‌هایی برای افزایش قالب‌های حمایتی و گسترش خدمات برای بیماران پیش‌بینی شده است تا بتوانیم حمایت بیشتری از بیماران داشته باشیم.

کد خبر 6566565
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها