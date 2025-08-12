هافبک سپاهان به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، ثنا صادقی هافبک با تجربه تیم ملی فوتبال بانوان و باشگاه سپاهان با امضای قراردادی یک‌ساله به جمع بازیکنان تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پیوست. این جذب نقش مهمی در تقویت خط میانی سرخ‌پوشان برای فصل پیش‌رو ایفا خواهد کرد.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس که اخیراً مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی را نیز به کادر فنی خود اضافه کرده است با این نقل و انتقالات نشان می‌دهد که قصد دارد در لیگ برتر بانوان حضوری قدرتمند و مدعی داشته باشد.

ثنا صادقی از جمله بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال زنان ایران است که تجربه بازی در تمام رده‌های سنی ملی را در کارنامه دارد.