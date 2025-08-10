مریم آزمون و ۳ چالش مهم در مسیر موفقیت با تیم زنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس که سالها به عنوان یکی از قطبهای اصلی فوتبال مردان ایران شناخته میشود در سال گذشته و به دنبال اعمال قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً وارد عرصه فوتبال زنان شد. بر اساس این قوانین باشگاههای حرفهای برای دریافت مجوزهای بینالمللی باید در بخش فوتبال بانوان نیز تیمداری کنند. این الزام سرآغاز فصل تازهای برای پرسپولیس بود؛ فصلی که با شروعی امیدوارکننده نیز همراه شد.
پرسپولیس زنان در نخستین فصل حضور خود عملکردی درخشان داشت و توانست در لیگ دسته اول زنان به قهرمانی برسد. این قهرمانی نه تنها شادی هواداران را به همراه داشت بلکه بلیت صعود به لیگ برتر را هم برای سرخپوشان بانوان به ارمغان آورد تا این تیم در فصل جدید برای اولین بار حضور خود را در سطح بالای فوتبال زنان کشور تجربه کند.
صعود تاریخی پرسپولیس با هدایت شادی رضایی رقم خورد؛ مربیای که توانست در نخستین تجربه سرمربیگری این تیم دستاوردی مهم را به نام خود ثبت کند. طبیعی بود که انتظار برود این همکاری موفق در لیگ برتر هم ادامه یابد. حتی در هفتههای ابتدایی بعد از صعود خبرهایی منتشر شد که باشگاه تمایل به ادامه کار با رضایی دارند اما همه چیز به سرعت تغییر کرد. شادی رضایی در نهایت اعلام کرد که به دلیل تأمین نشدن نیازهای فنیاش از سوی باشگاه تصمیم گرفته از پرسپولیس جدا شود.
با جدایی رضایی یکی از مهمترین پرسشهای پیشروی پرسپولیس این بود که چه کسی سکان هدایت این تیم را در نخستین حضورش در لیگ برتر بر عهده میگیرد. رسانهها گمانهزنیهای متعددی را مطرح کردند؛ نامهای مختلفی به عنوان گزینههای احتمالی روی میز بود اما در نهایت باشگاه با مریم آزمون به توافق رسید.
مریم آزمون نامی آشنا برای فوتبال زنان ایران است. او در چند سال اخیر هدایت تیم ملی فوتبال بانوان را بر عهده داشت و روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. در ابتدای کار نتایج خوبی به دست آورد که به ویژه در رقابتهای انتخابی المپیک باعث شد کمی امید در دل علاقهمندان به فوتبال زنان زنده شود. اما این روند مثبت دوام چندانی نداشت و به تدریج عملکرد تیم ملی افت کرد. انتقادها از سوی رسانهها، کارشناسان و حتی برخی از اعضای خانواده فوتبال زنان شدت گرفت و در نهایت فدراسیون فوتبال تصمیم به قطع همکاری با او گرفت.
حالا آزمون در شرایطی به پرسپولیس آمده که این تیم تازه به لیگ برتر رسیده و تجربه زیادی در این سطح ندارد ولی نام «پرسپولیس» آنقدر بزرگ است که از همان روز اول توقعات بالایی از آن وجود دارد. برای باشگاهی با این سابقه و هواداران پرشمار تنها حضور در لیگ برتر کافی نیست؛ پرسپولیس حتی در فوتبال زنان هم باید خود را به عنوان یک مدعی معرفی کند. این مسئله مسئولیت مریم آزمون را سنگینتر از همیشه کرده است.
آزمون فرصت دارد تا با استفاده از زیرساختها و حمایتهای باشگاه تیمی رقابتی بسازد و پاسخ انتقاداتی که در دوران حضورش در تیم ملی به او وارد شد را بدهد ولی بدون شک چالشها کم نیستند. نخستین چالش تجربه کم بازیکنان پرسپولیس در سطح لیگ برتر است. این تیم بهتازگی از لیگ دسته اول بالا آمده و طبیعی است که بسیاری از بازیکنانش تجربه بازی در برابر تیمهای قدرتمند لیگ را نداشته باشند. دومین چالش زمان محدود برای آمادهسازی تیم پیش از شروع رقابتهاست. سومین چالش فشار روانی ناشی از نام بزرگ باشگاه و انتظارات هواداران است.
پرسپولیس زنان در مسیر تازهای گام برداشته است. این مسیر پر از امید اما همراه با موانع و آزمونهای بزرگ است. شاید برای بسیاری از تیمها اولین سال حضور در لیگ برتر به معنای کسب تجربه و تثبیت جایگاه باشد اما برای تیمی که پیراهن سرخ پرسپولیس را به تن دارد این نگاه کافی نیست. مریم آزمون و شاگردانش باید خیلی زود خود را با سطح رقابتها تطبیق دهند و نشان دهند که پرسپولیس حتی در فوتبال زنان هم برای قهرمانی آمده است.
بدون تردید این فصل برای مریم آزمون هم بیش از هر چیز یک فرصت بازسازی اعتبار است. او پس از پایان نهچندان موفق در تیم ملی حالا در محیط باشگاهی شانس آن را دارد که با برنامهریزی دقیق، جذب نیروهای تازه و ایجاد همبستگی تیمی یک پروژه موفق را رقم بزند. اگر بتواند پرسپولیس را در نخستین فصل حضورش به جمع مدعیان لیگ برتر برساند نه تنها پاسخ منتقدان را داده بلکه مسیر جدیدی در کارنامه مربیگریاش باز خواهد کرد.
با شروع لیگ برتر نگاهها به سمت پرسپولیس و سرمربی جدیدش دوخته خواهد شد. آیا مریم آزمون میتواند این تیم تازهوارد را به یک شگفتیساز لیگ تبدیل کند؟ آیا نام بزرگ پرسپولیس در فوتبال زنان نیز با جام و افتخار همراه خواهد شد؟ بدون شک پاسخ این پرسشها را باید در پایان فصل جستوجو کرد.
نظر شما