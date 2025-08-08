به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بسیاری از تیم‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران هنوز درگیر انتخاب سرمربی برای فصل جدید هستند باشگاه ملوان بندرانزلی با رویکردی آرام، هدفمند و حساب‌شده مسیر متفاوتی را پیش گرفته است. این تیم که فصل گذشته با ارائه عملکردی قابل قبول در جایگاه پنجم جدول ایستاد حالا قصد دارد با استفاده از تجربه گذشته و بهره‌گیری از تغییرات تازه فصل آینده را به سکوی پرشی برای بازگشت به جمع مدعیان قهرمانی تبدیل کند.

تغییر بزرگ روی نیمکت

نقطه آغاز این تحول با تغییر در کادر فنی رقم خورد. پگاه نوری کاپیتان سابق ملوان و یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتبال زنان ایران با تصمیم پژمان نوری مدیرعامل باشگاه به عنوان سرمربی جدید تیم منصوب شد.

پگاه نوری نه تنها سال‌ها تجربه بازی در بالاترین سطح فوتبال زنان را دارد بلکه به خوبی با زیر و بم فوتبال انزلی، روحیه جنگندگی تیم و انتظارات هواداران آشناست. این ویژگی‌ها باعث شده بسیاری از کارشناسان حضور او را یک برگ برنده برای ملوان در فصل پیش‌رو بدانند.

شروع زودهنگام در بازار نقل و انتقالات

در شرایطی که برخی از تیم‌های قدرتمند لیگ مانند خاتون بم و پرسپولیس هنوز تکلیف سرمربی خود را مشخص نکرده‌اند و باشگاه‌هایی چون سپاهان در سکوت خبری کامل به سر می‌برند ملوان با جدیت وارد بازار نقل و انتقالات شد. این شروع زودهنگام به تیم اجازه داد تا پیش از سایر رقبا ستون‌های اصلی ترکیب خود را حفظ کرده و در کنار آن بازیکنان تازه‌ای را جذب کند.

تمدید قرارداد با دو ستاره با تجربه یعنی پروین فرهادی و سارا قمی شاید مهم‌ترین دستاورد نقل و انتقالاتی ملوان تا این لحظه باشد. هر دو بازیکن علاوه بر نقش کلیدی در ساختار فنی به‌عنوان رهبران درون زمین شناخته می‌شوند و حضورشان می‌تواند ثبات و اعتماد به نفس بیشتری به ترکیب جوان‌تر تیم ببخشد.

خون تازه در رگ‌های تیم

ملوان در کنار حفظ شاکله اصلی به جذب نیروهای جوان نیز توجه کرده است. عاطفه ایمانی و بهناز طاهرخانی دو چهره جوانی هستند که برای فصل آینده به جمع قوی‌های سپید اضافه شده‌اند. این بازیکنان نه تنها انگیزه بالایی برای اثبات خود دارند بلکه می‌توانند با انرژی و تازگی‌شان سبک بازی ملوان را پرسرعت‌تر و متنوع‌تر کنند.

این ترکیب از تجربه و جوانی باعث شده ملوان در آستانه فصل جدید به یکی از متوازن‌ترین و کامل‌ترین تیم‌های لیگ تبدیل شود. حضور بازیکنان باتجربه در کنار استعدادهای نوظهور شرایطی ایجاد کرده که مربی می‌تواند در طول فصل دست بازتری برای تغییر تاکتیک‌ها و ترکیب‌ها داشته باشد.

چشم‌انداز تاکتیکی و مدیریتی

البته موفقیت در لیگ برتر فقط به کیفیت بازیکنان محدود نمی‌شود و مدیریت باشگاه نقش پررنگی در این مسیر دارد. اگر مسئولان ملوان بتوانند شرایط خوبی را برای این تیم فراهم کنند؛ پگاه نوری و کادر فنی‌اش فرصت خواهند داشت تا تاکتیک‌ها را ارتقا داده و از پتانسیل واقعی بازیکنان بهره بگیرند.

ملوان همواره به عنوان تیمی شناخته می‌شود که در خانه و در حضور هواداران پرشورش عملکردی فراتر از انتظار دارد. فصل پیش نیز همین ویژگی باعث شد بسیاری از حریفان در انزلی امتیاز از دست بدهند. حفظ این برتری خانگی و تبدیل آن به یک امتیاز روانی ثابت می‌تواند در مسیر بازگشت به صدر جدول بسیار تعیین‌کننده باشد.

فصل جدید و فرصتی برای تاریخ‌سازی دوباره

ملوان در فصل گذشته با وجود محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات نسبت به برخی رقبا توانست با شایستگی جایگاه پنجم را به دست آورد و حالا با تغییرات ایجاد شده و شروع زودهنگام برنامه‌ریزی این تیم اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند گام‌های بلندتری بردارد.

هواداران ملوان خاطره سال‌هایی را در ذهن دارند که این تیم در میان مدعیان اصلی قهرمانی حضور داشت. حالا با حضور یک سرمربی جوان و با انگیزه، ترکیبی متعادل از تجربه و جوانی و مدیریتی که نشانه‌های جدیت را نشان داده امیدها برای تکرار آن روزها دوباره زنده شده است.