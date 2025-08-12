به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزرای امور خارجه ۲۴ کشور به همراه کمیسرهای اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با صدور بیانیهای مشترک تصریح کردند: رنج انسانی در غزه به سطوح باورنکردنی رسیده است.
در بیانیه صادره از سوی وزرای امور خارجه ۲۴ کشور به همراه کمیسرهای اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: باید گامهای فوری و پایداری برای تسهیل دسترسی ایمن و گسترده به غزه برای آژانسهای سازمان ملل برداشته شود. در محلهای توزیع کمک در غزه نباید کشتاری انجام شود. باید از غیرنظامیان، امدادگران و پرسنل پزشکی محافظت گردد.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: ما از اسرائیل میخواهیم تا به همه کامیونهای کمکرسانی اجازه ورود به غزه را بدهد. از ایالات متحده، قطر و مصر به خاطر تلاشهایشان برای دستیابی به آتشبس در نوار غزه سپاسگزاریم.
