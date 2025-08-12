  1. بین الملل
موضع‌گیری وزرای خارجه ۲۴ کشور و کمیسرهای اتحادیه اروپا درباره غزه

وزرای امور خارجه ۲۴ کشور به همراه کمیسرهای اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند: رنج انسانی در غزه به سطوح باورنکردنی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزرای امور خارجه ۲۴ کشور به همراه کمیسرهای اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک تصریح کردند: رنج انسانی در غزه به سطوح باورنکردنی رسیده است.

در بیانیه صادره از سوی وزرای امور خارجه ۲۴ کشور به همراه کمیسرهای اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: باید گام‌های فوری و پایداری برای تسهیل دسترسی ایمن و گسترده به غزه برای آژانس‌های سازمان ملل برداشته شود. در محل‌های توزیع کمک در غزه نباید کشتاری انجام شود. باید از غیرنظامیان، امدادگران و پرسنل پزشکی محافظت گردد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: ما از اسرائیل می‌خواهیم تا به همه کامیون‌های کمک‌رسانی اجازه ورود به غزه را بدهد. از ایالات متحده، قطر و مصر به خاطر تلاش‌هایشان برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه سپاسگزاریم.

