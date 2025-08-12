محورهای رایزنی «اردوغان» با رییس جمهور اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه به صورت تلفنی با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در این رایزنی تلفنی رئیس جمهور ترکیه درباره روابط میان آنکارا و اوکراین و همچنین مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی با همتای اوکراینی خود رایزنی کرد.

به گزارش حریت، رئیس جمهور ترکیه از پیشرفت حاصله در مذاکرات مستقیم میان اوکراین و روسیه در استانبول قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در دورهای بعدی نتایج معناداری در مورد برقراری آتش‌بس حاصل شود و راه را برای صلح پایدار هموار سازد.

اردوغان اضافه کرد که ترکیه آماده میزبانی اجلاس سران روسیه و اوکراین در سطح بالا است.

وی افزود که آنکارا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند.