شکار بزرگ در شاهرود؛ کشف کارگاه سیار تولید سلاح با ۱۱ هزار قالب جنگی!

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از عملیات غافلگیرانه مأموران در شاهرود خبر داد که منجر به توقف یک نیسان مشکوک و کشف ۱۱٬۱۵۷ قالب ساخت اسلحه و نوار خالی فشنگ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف قالب‌های ساخت اسلحه در شهرستان شاهرود خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی و پشت بسیج در حال پشت زنی به نیسانی در شهرستان شاهرود مشکوک و آن را متوقف می‌کنند، افزود: در پی بازرسی از این خودرو قالب‌های ساخت اسلحه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۱ هزار و ۱۵۷ قطعه قالب ساخت سلاح جنگی به همراه نوار خالی فشنگ از این خودرو خبر داد.

حسینی از دستگیری راننده این خودرو و ضبط محموله خبر داد و گفت: این خودرو از شمالرق کشور به سمت تهران در حرکت بود که زمین گیر شد.

