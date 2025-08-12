۲۲ تن گندم خارج از شبکه توزیع در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، مأموران کلانتری ۱۴ این فرماندهی حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: مأموران موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۲۲ تُن گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال را کشف کنند.

وی گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.