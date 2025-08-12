  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

۲۲ تن گندم خارج از شبکه توزیع در فلاورجان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ازکشف ۲۲ تن گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، مأموران کلانتری ۱۴ این فرماندهی حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: مأموران موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۲۲ تُن گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال را کشف کنند.

وی گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

