۵۴ ماینر از یک گلخانه در تیران و کرون کشف شد

سرهنگ مهدی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی بابررسی های میدانی خود از نگه داری تعدادی دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق در یک گلخانه مطلع و بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره برق به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این گلخانه ۴۱ دستگاه ماینرفعال ودرحال بهره برداری و ۱۳ دستگاه غیرفعال قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۳۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه فرد متخلف شناسایی، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.