افزایش کشفیات سرقت و مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقاسم طرهانی، ظهر سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین با تأکید بر مسئولیت نیروی انتظامی در صیانت از امنیت عمومی، اظهار کرد: خود را مکلف به حفظ امنیت مردم میدانیم و نسبت به این تکلیف پاسخگو هستیم.
وی با اشاره به اولویتهای انتظامی استان، مبارزه با سرقت را در صدر برنامههای اجرایی عنوان کرد و افزود: در ماههای اخیر، روند مقابله با سرقت در استان کاهشی بوده و میزان کشفیات افزایش یافته است.
سردار طرهانی همچنین از کشف پنج باند قاچاق مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در سال گذشته تنها یک مورد بود و نشاندهنده افزایش برخورد با باندهای سازمانیافته در حوزه مواد مخدر است.
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به وضعیت معتادان متجاهر در سطح شهر اعلام کرد: در صورت افزایش ظرفیت کمپ ماده ۱۶، آمادگی داریم در کمتر از ۲۴ ساعت نسبت به جمعآوری معتادان متجاهر اقدام کنیم.
وی برخورد با خردهفروشان مواد مخدر را از دیگر اولویتهای مهم استان دانست و افزود: خردهفروشی یکی از دغدغههای جدی مردم است و با شدت با آن مقابله خواهیم کرد.
در پایان، سردار طرهانی با تأکید بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد کسی در سطح شهر برای مردم عرض اندام کرده و موجب ناامنی شود.
