به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رؤسای آموزش و پرورش منطقه بندر ریگ افزود: بنا به حساسیت و اعتقادی که به این منطقه دارم، باید تمام تلاش و همت خود را با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی به کار ببندیم تا بخش بندر ریگ را در همه حوزه‌ها به جایگاهی که درخور و شأن مردم این منطقه است، برسانیم.

وی با قدردانی از زحمات و تلاش رئیس سابق منطقه آموزش و پرورش بندر ریگ گفت: رئیس جدید آموزش و پرورش جدید بندر ریگ که از افراد توانمند و فرهیخته است، با تعامل و هم افزایی ادارات و نهادها و فرهنگیان این بخش گام‌های مثبتی در حوزه آموزش و پرورش بخصوص در زمینه تربیتی و پرورشی این منطقه بر می‌دارد.

ایران به نماد حق و حقانیت تبدیل شده است

فرماندار گناوه تصریح کرد: در حالی که امروز دنیا برخلاف گذشته تبدیل به دو بلوک حق و باطل شده است، ایران اسلامی در مقابل همه یاوه گویان و زورگویان به نماد حق و حقانیت تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: تاسی از قیام امام حسین (ع) و اراده این امام همام با یاران باوفایش مقابل سپاه کفر و انتظار فرج باعث شده تا کشور ایران به نماد حق و حقانیت تبدیل و زیر بار ظلم نرود.

وی با تبریک روز خبرنگار به فعالان این عرصه در شهرستان، گفت: جامعه خبری این شهرستان بسیار فعال و پویا است و رضایتمندی از این قشر داریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه افزود: مسئولان باید قدر خبرنگاران را که در جامعه تأثیرگذار و جایگاه خاصی دارند، بدانند و هر چه ارتباط با این قشر داشته باشند، موفق خواهند شد.

وی ضمن استقبال از نقد سازنده و پیشنهادات مؤثر از خبرنگاران، گفت: خبرنگاران در جهت امیدآفرینی در جامعه مجدانه بکوشند.

در این مراسم «علی خدری» به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه معرفی و از زحمات «سیدرضا کاظمی» رئیس سابق تقدیر و تجلیل به عمل آمد.