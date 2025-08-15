۲۵۰ هزار تومان اضافه برای هر باک؛ انتقاد رانندگان از فروش اجباری مکمل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: مدتی است، گزارش‌هایی از اجبار رانندگان به استفاده از مکمل‌های سوختی در برخی اپراتورهای جایگاه‌های سوخت استان تهران، موجی از نارضایتی و اعتراض را در میان شهروندان به راه انداخته است.

این اقدام، که به گفته برخی اپراتورهای جایگاه‌ها برای بهبود عملکرد خودروها و کاهش آلودگی هوا انجام می‌شود، به دلیل نبود شفافیت و افزایش هزینه‌های غیرمنتظره، با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است.

رانندگان می‌گویند، بدون رضایت آن‌ها، مکمل‌های گران‌قیمت به باک بنزین خودروهایشان اضافه شده و آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی شده‌اند.

این مسئله زمانی برجسته شد، که گزارش‌هایی از تجربه‌های ناخوشایند رانندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یکی از رانندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر شرح داد: در یکی از جایگاه‌های سوخت پردیس در شمال شرق تهران، بدون اطلاع قبلی، مکمل سوختی به باک خودرویش اضافه شده است.

او گفت: فقط لحظه‌ای برای کشیدن کارت از خودرو دور شدم، اما وقتی برگشتم، متوجه شدم که جایگاه‌دار مکمل ریخته و حالا باید ۲۵۰ هزار تومان اضافه پرداخت کنم.

این راننده می‌گوید، وقتی اعتراض کرده، جایگاه‌دار با لحنی قاطع پاسخ داده که این مکمل برای بهبود عملکرد موتور ضروری بوده است.

اصرار فراوان برای فروش مکمل

در یکی از این موارد، راننده‌ای به نام احمد، گفت: من به جایگاه‌دار گفتم که ماشینم را تازه سرویس کرده‌ام و نیازی به مکمل ندارم، اما او برای این که اجازه دهد، از کارت سوخت جایگاه استفاده کنم اصرار داشت، تا مکمل داخل باک بریزد.

احمد افزود: جایگاه‌دار ادعا کرده موتور خودروی او به دلیل جرم گرفتگی دچار مشکل شده و مکمل برای رفع این مسئله لازم بوده است، این‌گونه پاسخ‌ها، که اغلب با لحنی حق‌به‌جانب همراه است، به خشم و سردرگمی رانندگان دامن زده است.

راننده دیگری در قرچک می‌گوید: زمانی در مسیر به سمت تهران مجبور به زدن بنزین بودم، اما در جایگاه سوخت با اصرار فراوان اپراتور برای استفاده از مکمل مواجه شدم و در نهایت هم وقتی با مخالفت من مواجه شد، شروع به استفاده از کلماتی مانند «خسیس» و.... کرد، واقعاً این وضع باید اصلاح شود.

این موضوع تنها به یک یا دو جایگاه محدود نمی‌شود، گزارش‌های مشابهی از نقاط مختلف استان تهران، به گوش می‌رسد و رانندگان معتقدند که این اقدام به نوعی تحمیل هزینه‌های اضافی است و برخی اپراتورهای جایگاه‌های سوخت از عدم آگاهی مشتریان سوءاستفاده می‌کنند.

یکی از رانندگان دیگر به خبرنگار مهر گفت: وقتی اعتراض کردم، گفتند مکمل از بنزین جدایی‌پذیر نیست و نمی‌شود آن را از باک خارج کرد. این یعنی یا باید پول بدهم یا دعوا راه بیندازم.

بنزین توزیع شده در جایگاه‌های سوخت نیازی به مکمل ندارد

یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تأیید کرد اما تأکید گفت: استفاده از مکمل‌های سوختی در جایگاه‌ها اجباری نیست.

وی افزود: بنزین توزیع شده در جایگاه‌های سوخت استان تهران نیازی به هیچ گونه مکمل یا افزودنی ندارد و عرضه هرگونه مکمل در جایگاه‌ها مجاز نیست.

با این حال، این مقام مسئول توضیح نداد، که چه سازوکاری برای نظارت بر جایگاه‌ها و جلوگیری از این تخلفات وجود دارد.

کارشناسان صنعت خودرو نظرات متفاوتی درباره استفاده از مکمل‌های سوختی دارند. برخی معتقدند که این مکمل‌ها، مانند اکتان‌افزا یا انژکتورشور، در صورت استفاده درست می‌توانند به بهبود عملکرد موتور و کاهش رسوبات کمک کنند، به‌ویژه در خودروهایی با موتورهای قدیمی‌تر. اما دیگران هشدار می‌دهند که استفاده بی‌رویه یا غیرضروری از این مواد می‌تواند به موتور خودرو آسیب برساند یا هزینه‌های غیرضروری به رانندگان تحمیل کند.

یک مکانیک خودرو در تهران به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از خودروها نیازی به این مکمل‌ها ندارند و جایگاه‌داران نباید خودسرانه تصمیم بگیرند.

شهروندان تهرانی خواستار نظارت دقیق‌تر بر عملکرد جایگاه‌های سوخت شده‌اند

این اتفاق در حالی بسیاری از جایگاه‌های سوخت استان تهران رخ می‌دهد، که تهران با مشکلات متعددی در حوزه سوخت و محیط زیست دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آلودگی هوای پایتخت، که به‌ویژه در فصول سرد تشدید می‌شود، مقامات را به جست‌وجوی راهکارهایی برای کاهش آلایندگی واداشته است و در این میان افزودن مکمل‌های سوختی بدون نظارت مراجع رسمی می‌تواند، به این مشکلات دامن بزند.

شهروندان تهرانی خواستار نظارت دقیق‌تر بر عملکرد جایگاه‌های سوخت شده‌اند، یکی از رانندگان معترض در ورامین به خبرنگار مهر گفت: اگر این مکمل‌ها واقعاً ضروری است، چرا از قبل به ما اطلاع نمی‌دهند؟ چرا قیمت‌ها شفاف نیست و چرا نمی‌توانیم خودمان انتخاب کنیم و چرا هیچ مرجع رسمی به برند و اصالت این مکمل‌ها نظارتی ندارد.

این پرسش‌ها نشان‌دهنده شکاف میان ادعاهای جایگاه‌داران و انتظارات مشتریان است.

در حالی که هزینه‌های زندگی در استان تهران رو به افزایش است، تحمیل هزینه‌های غیرمنتظره مانند مکمل‌های سوختی می‌تواند فشار بیشتری بر شهروندان وارد کند، انتظار می‌رود مقامات مسئول با بررسی این موضوع، گام‌های مؤثری برای جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی بردارند.