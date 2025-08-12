پوتین: تورم در روسیه رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: تورم در روسیه رو به کاهش است و این یک دستاورد بزرگ است.

رئیس جمهور روسیه در این باره ادامه داد: نرخ تورم تا پایان سال احتمالاً به ۶ الی ۷ درصد، یعنی کمتر از پیش بینی‌های قبلی خواهد رسید. وضعیت بودجه فدرال روسیه پایدار ارزیابی می‌شود.

به گزارش اینترفکس، ولادیمیر پوتین در جلسه‌ای در مورد مسائل اقتصادی گفت: برای امسال، دولت و بانک روسیه وظیفه مشترکی داشتند تا اقتصاد روسیه را به مسیر رشد متعادل برگردانند، که به معنای کاهش تورم و البته پایین نگه داشتن نرخ بیکاری به طور همزمان است. […] در این راستا، دستاورد بزرگ کاهش تورم است.

وی اضافه کرد: اگر در پایان ماه مارس، تورم سالانه ۱۰.۳ درصد بود، در پایان ماه ژوئن ۹.۴ درصد و در پایان ماه ژوئیه ۸.۸ درصد شد.