راهپیمایی اربعین امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملکشاهکویی، شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم جاماندگان اربعین، ضمن تسلیت ایام اربعین سیدالشهدا (ع)، از حضور پرشور مردم در این مراسم سخن گفت.
وی اظهار کرد: طبق آمار و شواهد موجود، جمعیت شرکتکنندگان در مراسم اربعین امسال نسبت به سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش بودند تا مردم را از شرکت در مراسم اربعین بازدارند، گفت: با وجود تهدیدات و موانعی که دشمنان ایجاد کردند، مردم همچنان با حضوری گسترده در این راهپیمایی شرکت کردند و دشمنان نتوانستند تأثیری بر اراده ملت ایران بگذارند.
وی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم امسال، افزایش چشمگیر حضور جوانان دهه ۸۰ و ۹۰ بود. این جوانان همانطور که از قیام عاشورا و نهضت حضرت امام حسین (ع) درس گرفتهاند، امروز هم در این راهپیمایی با ایمان و ارادهای قوی حضور دارند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از زحمات مردم شهرستان گرگان و هیئتهای مختلف که در این ایام به برگزاری مراسم اربعین کمک کردهاند، قدردانی کرد و افزود: به دلیل افزایش جمعیت، برخی از موکبها و هیئتها با کمبود امکانات مواجه شدند.
ملکشاهکویی اظهار کرد: حضور مردم باید در فضای مجازی بازنشر پیدا کند و تبادل این اطلاعات را در راستای تقویت وحدت و همبستگی ملت ایران و عراق به ویژه در ایام اربعین، ترویج داده شود.
