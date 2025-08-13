خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: اربعین حسینی یکی از بزرگترین و باشکوهترین تجمعات مذهبی جهان است که چهل روز پس از عاشورای حسینی برگزار میشود. این روز یادآور بازگشت کاروان اهلبیت امام حسین (ع) از شام به کربلا و زیارت مزار سیدالشهدا توسط جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر اربعین، است. اربعین نه تنها یک مراسم دینی، بلکه یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی است که پیام عاشورا را در سطح جهانی زنده نگاه میدارد.
ابعاد معنوی این حضور بسیار عمیق است؛ زیارت اربعین در روایات اهلبیت (ع) نشانه ایمان کامل شمرده شده و آثار روحی و اخلاقی فراوانی دارد. فضای مسیر پر از محبت، همدلی و خدمترسانی است؛ جایی که مردم عراق با نهایت احترام و عشق، به زائران خدمت میکنند و جلوهای از مهماننوازی بینظیر اسلامی را به نمایش میگذارند.
اربعین فرصتی است برای اتحاد امت اسلامی و حتی پیوند میان ادیان و ملتها. در این مراسم، شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی و حتی افرادی از ادیان دیگر در کنار هم راه میروند. این حرکت عظیم، اعتراض خاموشی است علیه ظلم، استبداد و فساد، و یادآور این حقیقت که خون بر شمشیر پیروز است. ملتها با حضور خود اعلام میکنند که در برابر تحریف تاریخ و فراموشی حقیقت عاشورا سکوت نخواهند کرد.
اربعین حسینی پلی است میان گذشته و آینده؛ میان کربلای سال ۶۱ هجری و جهان امروز؛ و هر سال میلیونها دل عاشق را به سوی خود فرا میخواند تا با ندای هیهات منا الذلة حیات دوبارهای به ارزشهای انسانی ببخشند.
سیستان و بلوچستان در روز اربعین حال و هوای کربلایی دارد
در این میان، عاشقان حسینی در استان سیستان و بلوچستان که به هر دلیل از سفر به کربلا بازماندهاند، با برگزاری مراسم عزاداری باشکوهی عشق و ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع) ابراز میکنند.
مراسم عزاداری اربعین حسینی در شهرها و روستاهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، با حضور اقشار گوناگون، از پیران سالخورده گرفته تا جوانان پرشور و حتی کودکان خردسال برگزار میشود.
در این روز، سیستان و بلوچستان حال و هوایی کربلایی به خود میگیرد؛ بیرقهای سیاه و سرخ در باد میرقصند، صدای «لبیک یا حسین» در کوچهها و مساجد طنینانداز میشود و عطر نذری و شربت در فضای شهرها میپیچد.
حضور شیعه و سنی در کنار یکدیگر، نشانگر پیوند ناگسستنی دلها در عشق به سیدالشهداست؛ پیوندی که فراتر از مرزهای مذهبی و قومی، همه را در یک صف واحد قرار میدهد. جاماندگان اربعین در این دیار با گامهای استوار و دلهایی سرشار از محبت، به جهان اعلام میکنند که فاصله جغرافیایی هرگز مانع حضور در کاروان عشق نخواهد بود و هر جایی که دلهای عاشق برای حسین (ع) بتپد، همانجا کربلاست.
مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در ۶۶ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار میشود
معاون فرهنگی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اربعین حسینی، نه تنها یک مراسم مذهبی، بلکه نمادی از پیوند تاریخی و فرهنگی ملتهای مسلمان است که در بستر تمدن اسلامی شکل گرفته است. این رویداد عظیم، که بزرگترین اجتماع انسانی و مذهبی جهان اسلام شناخته میشود، جلوهای از همبستگی، همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش میگذارد.
حجت الاسلام والمسلمین سعید جان آبادی افزود: در سیستان و بلوچستان، اربعین حسینی جایگاهی ویژه دارد؛ مردم این استان با وجود فاصله جغرافیایی تا کربلا، با برگزاری آئین «جاماندگان اربعین» در شهرها و روستاها، پیوند خود را با این حرکت جهانی حفظ میکنند. این مراسم در ۱۶ شهرستان و ۵۰ روستا برپا میشود و شامل پیادهروی، برپایی موکبهای صلواتی و پذیرایی از زائران محلی است.
وی ادامه داد: این مراسم با حضور و مشارکت مردم از مذاهب مختلف، اعم از شیعه و سنی برگزار میشود و جلوهای از وحدت اسلامی را به نمایش میگذارد.
معاون فرهنگی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: حضور مشترک شیعه و سنی در این برنامهها، جلوهای کمنظیر از وحدت اسلامی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: از دیگر رسوم مردم سیستان و بلوچستان در عزاداری اربعین میتوان به برپایی هیئتهای سینهزنی و زنجیرزنی، نوحهخوانی به زبان فارسی و محلی، و تهیه نذورات سنتی مانند آش، حلیم، نان و شربت اشاره کرد.
اربعین حسینی در سیستان و بلوچستان صحنهای از پیوند مردم با ارزشهای اصیل تمدن اسلامی است
حجت الاسلام جان آبادی گفت: برخی خانوادهها نیز به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) سفرههای نذری پهن میکنند.
ایشان در پایان خاطر نشان کرد: این آئینها، علاوه بر جنبه مذهبی، بستری برای حفظ میراث فرهنگی و اجتماعی منطقه فراهم میآورند. اربعین در سیستان و بلوچستان نه فقط یادآور حماسه عاشورا، بلکه صحنهای زنده از پیوند مردم با ارزشهای اصیل تمدن اسلامی است که قرنهاست در دل این سرزمین جاری است.
اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان، فرصتی برای تقویت و نمایش انسجام اسلام
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم پیادهروی اربعین امسال، همانند سالهای گذشته، بهعنوان بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان، فرصت ارزشمندی برای تقویت همبستگی میان مسلمانان از ملیتها، مذاهب و جریانهای مختلف فراهم کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی افزود: اربعین، با محوریت محبت و ارادت به سیدالشهداء امام حسین (ع)، شخصیتی که همه مسلمانان و آزادگان جهان به او عشق میورزند، محلی برای تجدید عهد با آرمانهای آن حضرت است. شهادت مظلومانه امام حسین (ع) به دست نیروهای خشونتطلب، قلب امت اسلامی را تا ابد سوگوار کرده و امروز، میلیونها زائر از سراسر جهان به عشق او به کربلا میآیند.
اربعین فرصتی برای پرداخت به مسئله شماره یک جهان اسلام یعنی فلسطین
وی گفت: این روزها، رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار گرفته و جنایات گستردهای علیه مردم بیدفاع، بهویژه در غزه، مرتکب میشود. غزه، که در عملیات «طوفان الاقصی» ضربهای تاریخی به اسرائیل وارد کرد و این رژیم را به عقبنشینی و بحران فرو برد، امروز با وجود تحمل فشارها و از دست دادن فرماندهان و بزرگان خود، همچنان در خط مقدم مقاومت ایستاده است.
ایشان تصریح کرد: کارشناسان و فعالان جهان اسلام بر این باورند که اربعین، بهترین زمان برای طرح دوباره مسئله فلسطین، بیان همبستگی با مردم مظلوم آن و تلاش برای آزادی سرزمینهای اشغالی است. همانگونه که امام خمینی (ره) تأکید کردند، «فلسطین مسئله شماره یک جهان اسلام است» و مسلمانان باید بیش از هر زمان دیگری پیگیر آن باشند.
حجت الاسلام جهانشاهی افزود: امسال نیز زائران اربعین در کنار زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) در نقاط مختلف دنیا از جمله استان سیستان و بلوچستان، با شعارها و برنامههای مختلف، حمایت خود از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را اعلام میکنند.
