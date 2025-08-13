امیرحسین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد هیئت وزنه‌برداری استان طی سال جاری اظهار کرد: با همدلی پیشکسوتان، مربیان، ورزشکاران و اعضای هیئت توانستیم گام‌های مؤثری در ارتقای این رشته در استان برداریم.

وی افزود: در بخش زیرساخت و تجهیزات، با رایزنی‌های مؤثر با فدراسیون وزنه‌برداری موفق به جذب ۴۵۰ میلیون تومان تجهیزات حرفه‌ای و به‌روز شدیم که نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های فنی استان ایفا خواهد کرد.

حسنی با بیان اینکه ورزشکاران همدانی در سال جاری تا امروز ۱۷ مدال از رقابت‌های کشوری کسب کرده‌اند، ادامه داد: این موفقیت‌ها ما را به رتبه هفتم هیئت‌های وزنه‌برداری کشور و مقام نخست استان‌های سطح دو رساند. همچنین تیم استان دومین کاپ قهرمانی تاریخ وزنه‌برداری همدان را در رقابت‌های کشوری به خانه آورد که افتخاری ماندگار است.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان خاطرنشان کرد: در راستای تکریم قهرمانان، مراسم تجلیل از مدال‌آوران سال ۱۴۰۳ را با حضور مسئولان ورزشی و خانواده‌ها برگزار کردیم و در این مراسم ۱۲۰ میلیون تومان جوایز به قهرمانان اهدا شد.

وی از اعزام گسترده تیم نوجوانان دختر و پسر به رقابت‌های کشوری خبر داد و گفت: هزینه‌های اعزام ۲۸ ورزشکار نوجوان به طور کامل توسط هیئت و با همراهی اسپانسرهای محلی تأمین شد.

حسنی با اشاره به حضور همدانی‌ها در سطح ملی تصریح کرد: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، دو وزنه‌بردار از استان به عنوان ملی‌پوش به اردوهای رسمی تیم ملی دعوت شدند که این افتخاری بزرگ برای جامعه وزنه‌برداری همدان است.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان همدان در پایان تأکید کرد: همدان مسیر توسعه ورزش قهرمانی و استعدادیابی در رده‌های پایه را با جدیت ادامه خواهد داد و امیدواریم ثمره این تلاش‌ها را در سال‌های آینده در میادین ملی و بین‌المللی ببینیم.