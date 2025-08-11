  1. اقتصاد
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

اطلاعیه وزارت کار برای تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی

وزارت تعاون با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد با همکاری بانک عامل حوزه تعاون و با هدف حمایت از اشتغال به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد با همکاری بانک عامل حوزه تعاون و با هدف حمایت از اشتغال به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بپردازد.

بر اساس این اطلاعیه، این امر با مشارکت و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره‌های تولید، توزیع و مصرف محقق می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه از فعالان صنایع تبدیلی و تکمیلی علاقه‌مند به حضور و فعالیت در این خصوص دعوت می‌شود درخواست همکاری خود را به همراه اطلاعات تکمیلی شامل مشخصات کارخانه، ظرفیت‌های تولیدی، سوابق کاری شخصی و معرفی نماینده مطلع و تام‌الاختیار حداکثر تا تاریخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ به نشانی vasl@mcls.gov.ir اعلام کنند.

لازم به ذکر است، به درخواست‌های بدون اطلاعات فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.

