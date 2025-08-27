به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت‌های صندوق، تأکید کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون یکی از بازوهای اصلی حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در کشور است و نقش کلیدی در تقویت تولید، اشتغال و کارآفرینی ایفا می‌کند.

وی افزود: عملکرد صندوق در سال گذشته بسیار ارزشمند بوده و نشان می‌دهد که این نهاد توانسته با وجود محدودیت‌ها، مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد.

میدری تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با گسترش حمایت‌ها، صندوق بتواند دامنه پوشش بیشتری برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان داشته باشد.

وی بر لزوم استمرار تلاش‌ها و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای خدمات صندوق و پشتیبانی مؤثرتر از بخش تعاون تأکید کرد.

البرز محمدی، مدیرعامل صندوق، گزارش عملکردهیئت مدیره در سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد و با تأکید بر اهمیت صندوق در حمایت از تولید، کارآفرینی و توسعه زنجیره ارزش، نقش مؤثر این نهاد را در پشتیبانی از کسب‌و کارها تشریح کرد.

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه جلسه بر لزوم افزایش سرمایه صندوق به‌منظور تقویت حمایت‌ها از کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید کردند.