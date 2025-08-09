به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال جهانی تعاون با شعار «تعاونی‌ها دنیای بهتری می‌سازند» نام‌گذاری کرده است. بر همین اساس، مقرر شده که در این سال، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه تشکل‌های تعاونی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بدون تردید، نقش دولت‌ها در تبیین این فرصت جهانی و بهره‌گیری از آن در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، بسیار حائز اهمیت است که البته در کشور ما، قوانین و سیاست‌های حمایتی موجود، همچون اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را برای ارتقای جایگاه تعاون و نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد ملی فراهم کرده است.

براین اساس، اتاق تعاون ایران در راستای این حرکت مهم جهانی برای تبیین و معرفی ارزش‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد تعاون در نظر دارد در امتداد برگزاری اولین دوره همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی در سال ۱۴۰۲، در سال جهانی تعاون دومین دوره این همایش را در سطح وسیع‌تر برگزار کند.

این رویداد یازدهم شهریور سال جاری و با حضور ریاست جمهور، معاون دبیر کل سازمان ملل، رئیس اتحادیه جهانی تعاون (ICA) و مقامات بسیاری از کشورهای خارجی و نیز تعداد از سفرای کشورها در ایران اسلامی و همچنین مقامات ملی و نیز حضور یکهزار نفر از مدیران و مسئولین و فعالان بخش تعاون برگزار خواهد شد.

رویداد پیش رو با شعار مردمی سازی اقتصاد و رشد و تولید با توسعه تعاون که همواره مورد تصریح و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و با هدف تعمیق نقش تعاون در اقتصاد ملی و تقویت جریان عدالت محور در سیاست گذاری‌های اقتصادی طراحی شده است.