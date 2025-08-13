  1. استانها
  2. تهران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۸

افزایش ظرفیت تأمین آب شرب ملارد با راه‌اندازی چاه ۲۸۰ متری

افزایش ظرفیت تأمین آب شرب ملارد با راه‌اندازی چاه ۲۸۰ متری

ملارد- معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای غرب استان تهران از بهره برداری یک حلقه چاه آب شرب در محدوده سرآسیاب خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی فر، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهره برداری یک حلقه چاه آب شرب در محدوده سرآسیاب خبر داد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای غرب استان تهران، با اعلام این خبر گفت: این چاه با عمق ۲۸۰ متر و دبی استحصال ۲۵ لیتر بر ثانیه، به منظور جبران بخشی از کمبود آب شرب مشترکین و کمک به عبور از تنش آبی اخیر حفر و تجهیز شده است.

وی افزود: آب استحصال شده از این چاه جدید از طریق خطوط انتقال به مخزن ذخیره پنج هزار متر مکعبی حافظ منتقل خواهد شد و نقش مؤثری در پایداری تأمین آب شرب در محدوده تحت پوشش ایفا خواهد کرد.

شمسایی‌فر تأکید کرد: اجرای این پروژه بخشی از برنامه‌های کوتاه‌مدت شرکت برای مدیریت تنش آبی در منطقه است و هم‌زمان طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه منابع آب پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.

این اقدام در راستای مقابله با چالش‌های کم‌آبی و بهبود شرایط تأمین آب شرب مناطق مختلف ملارد انجام شده است.

کد خبر 6559138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها