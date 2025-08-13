به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی فر، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از بهره برداری یک حلقه چاه آب شرب در محدوده سرآسیاب خبر داد.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آبفای غرب استان تهران، با اعلام این خبر گفت: این چاه با عمق ۲۸۰ متر و دبی استحصال ۲۵ لیتر بر ثانیه، به منظور جبران بخشی از کمبود آب شرب مشترکین و کمک به عبور از تنش آبی اخیر حفر و تجهیز شده است.
وی افزود: آب استحصال شده از این چاه جدید از طریق خطوط انتقال به مخزن ذخیره پنج هزار متر مکعبی حافظ منتقل خواهد شد و نقش مؤثری در پایداری تأمین آب شرب در محدوده تحت پوشش ایفا خواهد کرد.
شمساییفر تأکید کرد: اجرای این پروژه بخشی از برنامههای کوتاهمدت شرکت برای مدیریت تنش آبی در منطقه است و همزمان طرحهای میانمدت و بلندمدت برای توسعه منابع آب پایدار نیز در دستور کار قرار دارد.
این اقدام در راستای مقابله با چالشهای کمآبی و بهبود شرایط تأمین آب شرب مناطق مختلف ملارد انجام شده است.
