  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۷

عراقچی: تحریم‌های غیرانسانی باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند

عراقچی: تحریم‌های غیرانسانی باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: زمان آن است که تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش تحمیل می‌شوند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی با اشاره به مطالعه جدید نشریه The Lancet در مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: رژیم‌های غربی همیشه مدعی بوده‌اند که تحریم‌ها جایگزین بدون خون‌ریزی برای جنگ هستند.

اما واقعیت چیست؟

مطالعه‌ای جدید که در نشریه معتبر The Lancet منتشر شده، نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده‌اند، می‌توانند به‌اندازه جنگ مرگبار باشند.

از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر تحریم‌ها از دست داده‌اند؛ و قربانیان اصلی عمدتاً کودکان و سالمندان بوده‌اند.

زمان آن فرا رسیده است که این تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش تحمیل می‌شوند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

کشورهای مورد تحریم باید با تلاشی هماهنگ و به صورت متحد و دسته‌جمعی، به این ظلم سازمان‌یافته پاسخ دهند.

کد خبر 6559149
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش نقض حقوق بشر است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار و هم سران بی ادب کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 1357 تاکنون درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم. وقتی می‌دانیم ترامپ عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم. وقتی می‌دانیم اروپا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
      • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
        0 0
        اگر آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی میز مذاکره را نابود کرد/ سوال اینجاست که پس چرا پزشکیان، عراقچی و... باز هم و هنوز هم و دوباره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار هستند.
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مردم ایران از سال 1357 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که تسلیم فشارها نخواهد شد مذاکره ایران با آمریکا هم غلط و اشتباه است.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها