به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی با اشاره به مطالعه جدید نشریه The Lancet در مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: رژیم‌های غربی همیشه مدعی بوده‌اند که تحریم‌ها جایگزین بدون خون‌ریزی برای جنگ هستند.

اما واقعیت چیست؟

مطالعه‌ای جدید که در نشریه معتبر The Lancet منتشر شده، نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده‌اند، می‌توانند به‌اندازه جنگ مرگبار باشند.

از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر تحریم‌ها از دست داده‌اند؛ و قربانیان اصلی عمدتاً کودکان و سالمندان بوده‌اند.

زمان آن فرا رسیده است که این تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش تحمیل می‌شوند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

کشورهای مورد تحریم باید با تلاشی هماهنگ و به صورت متحد و دسته‌جمعی، به این ظلم سازمان‌یافته پاسخ دهند.