به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، کریستفر لوکسن نخست وزیر نیوزلند امروز چهارشنبه تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مسیر منحرف شده است.

وی افزود که کمبود کمک‌های انسانی و کوچ اجباری در نوار غزه و الحاق این باریکه به اراضی اشغالی وحشتناک است و نتانیاهو زیاده روی کرده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی بدون محکوم کردن تل آویو و بی توجه به قتل عام بیش از ۶۰ هزار فلسطینی تنها به اتخاذ چنین موضع گیری های ضعیفی بسنده می‌کنند.

نخست وزیر نیوزلند اضافه کرد که حملات روزانه علیه غزه به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی پیشتر گفته بود که نیوزلند روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی می‌کند.