موافقت «زامیر» با کلیات نقشه اشغال شهر غزه

ارتش رژیم صهیونیستی از موافقت ایال زامیر با کلیات نقشه اشغال شهر غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش در جریان نشست امروز با کلیات نقشه اشغال غزه موافقت کرد.

در این بیانیه آمده است که در جریان نشست مذکور در خصوص اقدامات آتی در قبال غزه رایزنی شد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که با کلیات طرح ارتش رژیم صهیونیستی در قبال نوار غزه بر اساس دستورات محافل سیاسی موافقت شده است.

لازم به ذکر است که زامیر پیشتر از اعمال فشارهای محافل سیاسی رژیم صهیونیستی به دلیل مخالفتش با طرح اشغال غزه خبر داده بود.

