نظامیان صهیونیست خطاب به «نتانیاهو»: جنگ را تمام کن

صدها نظامی صهیونیست با امضای طوماری خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی خواهان توقف جنگ غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، صدها تن از نیروهای ذخیره و افسران و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که در جنگ علیه نوار غزه شرکت داشته‌اند با امضای طوماری از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش خواستند از اشغال شهر غزه امتناع کرده و به دنبال توافق آزادی اسرا و پایان جنگ باشد.

در این طومار خطاب به اعضای کابینه نتانیاهو آمده است: طولانی کردن زمان جنگ و گسترش دامنه آن به ضرر امنیت اسرائیل است و بار سنگین این طرح بر دوش ما و خانواده‌هایمان خواهد بود.

نظامیان صهیونیست اعتراف کردند که جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی تضعیف شده و باید جنگ علیه غزه متوقف شود.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی با اشغال غزه آن هم بدون در نظر گرفتن ارتش فرسوده این رژیم موافقت کرده است.

