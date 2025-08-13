نظامیان صهیونیست خطاب به «نتانیاهو»: جنگ را تمام کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، صدها تن از نیروهای ذخیره و افسران و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که در جنگ علیه نوار غزه شرکت داشته‌اند با امضای طوماری از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش خواستند از اشغال شهر غزه امتناع کرده و به دنبال توافق آزادی اسرا و پایان جنگ باشد.

در این طومار خطاب به اعضای کابینه نتانیاهو آمده است: طولانی کردن زمان جنگ و گسترش دامنه آن به ضرر امنیت اسرائیل است و بار سنگین این طرح بر دوش ما و خانواده‌هایمان خواهد بود.

نظامیان صهیونیست اعتراف کردند که جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی تضعیف شده و باید جنگ علیه غزه متوقف شود.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی با اشغال غزه آن هم بدون در نظر گرفتن ارتش فرسوده این رژیم موافقت کرده است.