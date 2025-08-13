همکاری جاسوسی انگلیس با رژیم صهیونیستی در نسل کشی غزه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وب‌سایت انگلیسی «دیکلاسیفاید» فاش کرد که هواپیماهای جاسوسی آمریکایی و بریتانیایی پروازهای جاسوسی را به نفع تل‌آویو بر فراز آسمان نوار غزه انجام می‌دهند.

این وب‌سایت انگلیسی افزود که برخی از این پروازها که از پایگاه بریتانیایی در قبرس آغاز شدند، در طول کشتار فلسطینیان توسط اشغالگران اسرائیلی در دسامبر گذشته و همچنین در طول دو هفته قبل از کشتار قبلی در ژوئن سال گذشته، در نزدیکی اردوگاه النصیرات انجام شده است.

گزارش این وبگاه انگلیسی که متخصص در زمینه مسائل سیاسی و جاسوسی در این کشور است، اتهامات علیه لندن را مبنی بر مشارکت در نسل‌کشی از طریق حمایت از صهیونیست‌ها در جنگ علیه نوار غزه، تشدید می‌کند. یکی از این پروازهای جاسوسی تنها یک شب قبل از کشتاری صورت گرفت که رژیم صهیونیستی در ۱۲ دسامبر سال گذشته مرتکب شد و ۳۰ شهید برجای گذاشت. این پروازها از پایگاه بریتانیایی در قبرس و بر فراز آسمان اردوگاه النصیرات انجام شد.

در این عملیات دو هواپیمای جاسوسی مشارکت داشتند که یکی از آنها متعلق به شرکت آمریکایی استریت فلایت نوادا بود و هواپیمای دیگر، یک هواپیمای بریتانیایی از نوع «شادو آر -۱» بود که عصر روز بمباران عملیات خود را آغاز کرد و همزمان با بمباران، تقریباً نیم ساعت در سواحل غزه مستقر شد و تا یک ساعت پس از پایان بمباران در نزدیکی غزه به پرواز خود ادامه داد.

مقامات بریتانیایی ماهیت اطلاعات مبادله شده با اشغالگران را در آن روز و روزهای دیگر فاش نکردند و تنها تأکید می‌کنند که پروازهای آنها بخشی از تلاش‌ها برای یافتن اسرای اسرائیلی است.

بر اساس تحلیل سازمان «اقدام علیه خشونت مسلحانه» مستقر در لندن، از زمان آغاز جنگ، بریتانیا بیش از ۶۰۰ پرواز شناسایی بر فراز نوار غزه انجام داده است.

کشتار ۱۲ دسامبر گذشته در النصیرات تنها کشتاری نبود که طبق وب‌سایت دیکلاسیفاید با پروازهای بریتانیایی همراه بود، زیرا اشغالگران در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ نیز به اردوگاه النصیرات حمله کردند به بهانه تلاش برای آزادی چهار اسیر اسرائیلی، و این حمله منجر به کشتار بزرگی شد که در آن بیش از ۲۷۰ شهید فلسطینی به شهادت رسیدند.

روزنامه انگلیسی «تایمز» نیز هفته گذشته اعلام کرد که هواپیماهای جاسوسی انگلیس به پروازهای خود بر فراز نوار غزه برای کمک به رژیم صهیونیستی در یافتن اسرای اسرائیلی ادامه می‌دهند.

این روزنامه به نقل از منابع دولتی تأیید کرد که اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای مختلف بریتانیایی در منطقه، از جمله نیروی هوایی سلطنتی، برای دریافت اطلاعات به‌روز در مورد اسرا به ارتش اسرائیل تحویل داده می‌شود.

نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ۶۱۵۹۹ شهید فلسطینی و ۱۵۴۰۸۸ زخمی برجای گذاشته است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند، و بیش از ۹۰۰۰ نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شده‌اند و در نتیجه قحطی ایجاد شده در غزه دست کم ۲۲۲ نفر از جمله ۱۰۱ کودک به کام مرگ کشیده شده‌اند.