به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یائیر گولان رئیس دموکراتهای رژیم صهیونیستی و از مخالفان کابینه افراط گرای کنونی این رژیم گفت که نتانیاهو قبل از امنیت اسرائیل، به دنبال بررسی وفاداری شخصی دیگران نسبت به خود است.
وی افزود که نتانیاهو رئیس ستاد مشترکی را برای ارتش میخواهد که به امنیت تل آویو آسیب برساند و برنامههای واهی او را اجرا کند و شریک در فرار دسته جمعی از مسئولیت باشد.
این مقام صهیونیست خاطرنشان کرد که نتانیاهو به همراه بن گویر و اسموتریچ، نظامیان صهیونیست را به تلههای مرگبار حماس در غزه میکشانند.
گولان ضمن حمایت از ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: کسی که به رئیس ستاد ارتش آسیب میرساند، به امنیت اسرائیل آسیب میرساند. دههها خدمت شجاعانه رئیس ستاد ارتش با هوسهای نتانیاهو و خانواده و شرکای او قابل معاوضه نیست.
