  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

تدوین سند جامع هوش مصنوعی استان یزد در ۷ محور راهبردی

تدوین سند جامع هوش مصنوعی استان یزد در ۷ محور راهبردی

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از تدوین «سند جامع هوش مصنوعی استان یزد» به‌عنوان گامی راهبردی برای بهره‌گیری مؤثر از این فناوری نوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی گفت: با تلاش مسئولان مرتبط، پارک علم و فناوری و بخش فناوری اطلاعات استان یزد، این سند در حال تدوین بوده و شامل هفت محور کلیدی به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش است تا زمینه آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی فراهم شود.

شاه حسینی افزود: علاوه بر آن، در ۱۰ حوزه مهم شامل کارآفرینی، صنعت و رفع نیازهای اولویت‌دار استان یزد، ظرفیت‌های هوش مصنوعی به خدمت گرفته خواهد شد تا مسئله‌محوری و نوآوری در حل چالش‌ها تقویت شود.

وی با بیان اینکه «یزد در بسیاری از حوزه‌ها جزو برترین‌های کشور است»، اظهاری امیدواری کرد که با اجرای این سند، استان یزد نیز در حوزه هوش مصنوعی در ردیف استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد و خدمات نوین‌تری به مردم ارائه دهد.

کد خبر 6559374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها