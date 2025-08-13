تدوین سند جامع هوش مصنوعی استان یزد در ۷ محور راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی گفت: با تلاش مسئولان مرتبط، پارک علم و فناوری و بخش فناوری اطلاعات استان یزد، این سند در حال تدوین بوده و شامل هفت محور کلیدی به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش است تا زمینه آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی فراهم شود.

شاه حسینی افزود: علاوه بر آن، در ۱۰ حوزه مهم شامل کارآفرینی، صنعت و رفع نیازهای اولویت‌دار استان یزد، ظرفیت‌های هوش مصنوعی به خدمت گرفته خواهد شد تا مسئله‌محوری و نوآوری در حل چالش‌ها تقویت شود.

وی با بیان اینکه «یزد در بسیاری از حوزه‌ها جزو برترین‌های کشور است»، اظهاری امیدواری کرد که با اجرای این سند، استان یزد نیز در حوزه هوش مصنوعی در ردیف استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد و خدمات نوین‌تری به مردم ارائه دهد.