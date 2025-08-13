«عشق» الفت به حراج بونامز لندن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الفت پس از مدتی دوری از فضای عمومی هنر، با ارائه اثری متفاوت و خاص در یکی از حراجهای هنری معتبر جهان، با عنوان «عشق» بار دیگر حضور جدی خود را اعلام کرد.
حراج بونامز لندن پنجشنبه ۲۳ مرداد برابر با ۱۴ آگوست برگزار میشود.
در این حراج، ۴ هنرمند ایرانی دیگر نیز حضور دارند و اثر ابراهیم الفت در کنار هنرمندان ایرانی چون سیراک ملکنیان، مارکو گریگوریان، وای زی کامی و بابک کاظمی به فروش میرسد.
این هنرمند با سابقه ۳۵ سال فعالیت هنری، به دلیل مشغله حرفهای در حوزه پزشکی، کمتر در محافل هنری دیده میشد اما خودش معتقد است هنر اصلیترین رکن زندگی او است و حتی در رشته پزشکی، گرایش خود را به حوزهای هنری یعنی پزشکی زیبایی انتخاب کرده است. سالهاست که او علاوه بر خلق آثار هنری روی بوم، هنر خود را در قالب پزشکی زیبایی و روی صورت مراجعینش به تصویر میکشد.
ابراهیم الفت که مدتی در خلوت و تمرکز بر مجموعه جدیدی از لایتباکسهای خود به سر میبرد، این بار با اثری خاص در حراج بونامز لندن ظاهر شد. این اثر دارای یک «لت روم» به شکل مربع بوده و در موزه برایتون انگلستان نگهداری میشود.
الفت را بیشتر با لایتباکسهای منحصر به فردش میشناسند؛ آثاری که تلفیقی از نور و خوشنویسی مدرن هستند و بارها در حراجهای بینالمللی معتبر همچون ساتبی لندن (۲۰۱۱)، کریستی پاریس (۲۰۱۱) و کریستی دبی (۲۰۱۲) عرضه و به فروش رسیدهاند. حضور او در این حراجها، نشان از جایگاه ویژه این هنرمند جوان و بینالمللی دارد که همچنان مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه میدهد.
ابراهیم الفت، هنرمند بینالمللی در زمینه کالیگرافی، فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد، فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران-تهران و پزشک هنرمند منتخب سازمان نظام پزشکی کشور است. وی، مسلط به بیش از ۲۰ نوع خط مختلف از جمله نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، کوفی، رقعه و دیوانی است و اجرای تابلوهای متنوع در زمینه کالیگرافی را در آثارش میتوان دید. الفت، حضورهای متعددی در نمایشگاههای گروهی و حراجیهای بینالمللی دارد.
