به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر چهارشنبه در جریان سفر خود به شهرستان مرزی آستارا، با اشاره به ظرفیتهای ویژه این منطقه در حوزه حملونقل و ترانزیت، اظهار کرد: شهرستانی مانند آستارا با این موقعیت مرزی و حملونقلی در کشور نداریم و این ظرفیتها نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: کارشناسان و مسئولان باید با تلاش مضاعف ظرف یک سال آینده به نتایج قابل توجهی در بهرهبرداری از ظرفیتهای صادرات، واردات و ترانزیت کالا در آستارا دست یابند.
استاندار گیلان با اشاره به آمار صادرات و واردات گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیون تُن کالا از طریق بندر آستارا صادر و وارد شده است و پیشبینی میشود امسال این رقم افزایش یابد، چرا که در سال گذشته بندر بهدلیل شرایطی تعطیل بود.
حقشناس همچنین از پیشرفتهای زیرساختی بندر آستارا خبر داد و گفت: پروژه پل روگذر، مسیر ریلی و ۱۴۰۰ متر خط متصل به مرز طبق توافقات میان ایران و جمهوری آذربایجان، بخش اصلی این طرح تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و این موضوع گام مهمی در توسعه بندر محسوب میشود.
وی درباره پروژههای دیگر شهرستان نیز بیان کرد: امسال بخش اصلی پایانه مرزی آستارا افتتاح میشود همچنین پروژههای اداره ارشاد، سالن آمفیتئاتر و ساختمان اداری که به حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در دستور کار قرار دارند و تلاش میکنیم منابع لازم تأمین شود.
